برنامه های تربیتی کودکان به فضایل اخلاقی کم توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دستباز ظهر یکشنبه در اولین جلسه کارگروه کودک و نوجوان استان تصریح کرد: در حال حاضر برنامه های تربیتی کودکان به تفریح و سرگرمی خلاصه شده و به آموزشهای اخلاقی توجه اندکی دارد.

وی با بیان اینکه کودکان مهمترین سرمایه های آینده ساز جامعه هستند، اضافه کرد: ضروری است مولفه های ایرانی اسلامی و بومی در برنامه های این گروه در نظر گرفته شود.

دستباز اضافه کرد: با وجود گذشت 33 سال از انقلاب توجه کافی به حوه کودک و نوجوان نشده است و دستگاههای اجرایی مختلف بدون تجمیع و هماهنگی برنامه های کودک را با سلایق شخصی به اجرا در می آورند.

آموزه های انقلاب در برنامه های تربیتی ارائه شود

معاون امنیتی سیاسی استاندار معتقد است آموزه ها و اهداف انقلاب باید در برنامه های تربیتی کودک و نوجوان تبیین و به شکل برجسته تری ارائه شود.

وی آغاز به کار کارگروه کوک و نوجوان را فرصتی برای ایجاد همسویی فعالیتهای دستگاههای اجرایی برشمرد و افزود: این همسویی خواهد توانست از موازی کاری دستگاهها خودداری و با کنترل هزینه ها برنامه های بهینه تری برای گروههای کودک و نوجوان فراهم کند.

مهمترین وظیفه خانواده تربیت کودک است

در این جلسه همچنین مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل نیز با بیان اینکه مهمترین وظیفه هر خانواده تربیت کودک است، تصریح کرد: به منظور داشتن جامعه سالم لازم است برنامه های تربیتی از سنین کودکی اجرایی شود.

خدیجه جعفری اصل تصریح کرد: ضروری است در رشد و تربیت اخلاقی، اجتماعی و سیاسی کودکان برنامه ریزی های جامع و گسترده ای صورت گیرد.

وی تشکیل کارگروه کودک و نوجوان در استان را مقدمه به منظور توسعه همکاری های دستگاههای اجرایی دخیل در حوزه کودک و نوجوان عنوان کرد.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل متذکر شد: در صورتی که اعضای این کارگروه طرح و پیشنهادات خود را به شور بگذراند در ادامه شاهد شکوفایی برنامه های آموزشی، تربیتی و حمایتی از کودکان خواهیم بود.