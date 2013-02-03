با توجه به تفاوتهای فردی، فرهنگی و برداشتهای مختلف افراد از مدیریت، پیروی نمودن از مدیری که مهارت ناچیزی در مباحث مدیریت دارد، بسیار مشکل است، چه برسد به محیطهای پروژهای که به دلیل تنوع کاری پروژه، تفاوتهای بین فردی بسیار بیشتر است.
کتاب حاضر تا کنون در تدوین 17 کتاب دیگر در زمینه مدیریت پروژه مورد استناد واقع شده است.
با نگاهی دقیق به مقالات این کتاب متوجه میشویم که این مطالب کاملاً کاربردی و برآورده کننده نیاز امروز مدیریت پروژه ایران است. مطالعه این کتاب به تمام مدیران پروژه و افراد علاقهمند به مباحث رهبری و مدیریت پروژه توصیه میگردد.
مترجمان در ترجمه این اثر سعی کردهاند که مطالب با زبانی روان و ساده نگارش شوند ولی در بعضی موارد به دلیل ساختار و میدانی بودن مقاله، کمی از کیفیت این موضوع کاسته شده است. معادل اصلی کلمات کلیدی در پاورقی آورده شده است.
این کتاب شامل مجموعهای از مقالات تحقیقی منتشره در «مجله مدیریت پروژه» و «شبکه مدیریت پروژه» است. این مجموعه، گزیدهترین مقالات این مجلات با موضوعات متنوع ، در ده سال اخیر است.
ویژگی مدیران پروژه اثر بخش، چگونه یک مدیر پروژه خوب باشیم، انتخاب مدیران پروژه: فهرستی جامع از نشانگرهای خصایص مدیران، رهبری پروژه: ادراک و انتخاب هوشمندانه سبک رهبری، توسعه مهارتهای مدیریت پروژه، یادگیری رهبری، ایجاد کیفیت، اثرگذاری بر پروژهها، رهبری موقعیتی در محیط پروژهای/ ماتریسی، مدیر پروژه، خالق تیمهای کارا و مؤثر، طراحی سیستمهای مدیریت پروژه از دیدگاه مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی و اثربخشی رهبر پروژه، به ترتیب فصول این کتاب را تشکیل میدهند.
کتاب«مهارتهای رهبری پروژه از تئوری تا عمل» برای نوبت اول زمستان 90 از سوی انتشارات ارگ با اهتمام مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه در 198 صفحه منتشر شده است.
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