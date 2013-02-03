با توجه به تفاوت‏های فردی، فرهنگی و برداشت‏های مختلف افراد از مدیریت، پیروی نمودن از مدیری که مهارت ناچیزی در مباحث مدیریت دارد، بسیار مشکل است، چه برسد به محیط‎های پروژه‏ای که به دلیل تنوع کاری پروژه، تفاوت‏های بین فردی بسیار بیشتر است.

کتاب حاضر تا کنون در تدوین 17 کتاب دیگر در زمینه مدیریت پروژه مورد استناد واقع شده است.

با نگاهی دقیق به مقالات این کتاب متوجه می‏شویم که این مطالب کاملاً کاربردی و برآورده کننده نیاز امروز مدیریت پروژه ایران است. مطالعه این کتاب به تمام مدیران پروژه و افراد علاقه‏مند به مباحث رهبری و مدیریت پروژه توصیه می‎گردد.

مترجمان در ترجمه این اثر سعی کرده‏اند که مطالب با زبانی روان و ساده نگارش شوند ولی در بعضی موارد به دلیل ساختار و میدانی بودن مقاله، کمی از کیفیت این موضوع کاسته شده است. معادل اصلی کلمات کلیدی در پاورقی آورده شده است.

این کتاب شامل مجموعه‏ای از مقالات تحقیقی منتشره در «مجله مدیریت پروژه» و «شبکه مدیریت پروژه» است. این مجموعه، گزیده‏ترین مقالات این مجلات با موضوعات متنوع ، در ده سال اخیر است.

ویژگی مدیران پروژه اثر بخش، چگونه یک مدیر پروژه خوب باشیم، انتخاب مدیران پروژه: فهرستی جامع از نشان‏گرهای خصایص مدیران، رهبری پروژه: ادراک و انتخاب هوشمندانه سبک رهبری، توسعه مهارت‏های مدیریت پروژه، یادگیری رهبری، ایجاد کیفیت، اثرگذاری بر پروژه‏ها، رهبری موقعیتی در محیط پروژه‏ای/ ماتریسی، مدیر پروژه، خالق تیم‏های کارا و مؤثر، طراحی سیستم‏های مدیریت پروژه از دیدگاه مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی و اثربخشی رهبر پروژه، به ترتیب فصول این کتاب را تشکیل می‏دهند.

کتاب«مهارت‏های رهبری پروژه از تئوری تا عمل» برای نوبت اول زمستان 90 از سوی انتشارات ارگ با اهتمام مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه در 198 صفحه منتشر شده است.