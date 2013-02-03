کمیته بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بعدازظهر یکشنبه به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، از شهرک "یاسوج سه" بازدید کرد.

سید فضل الدین جمالیان در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهر گفت: برای رفع برخی مشکلات این واحدها نشستی با حضور مدیران واحدهای تولیدی و مدیران عامل بانکهای طرف قرارداد برگزار می شود.

وی بیان کرد: بررسی مشکلات این واحدها نیاز به بررسی بیشتر و تعامل تولیدکنندگان و بانکهای عامل دارد.

جمالیان اظهار داشت: در این زمینه کمیته ای نیز در شرکت شهرکهای صنعتی برای رفع مشکلات کنونی تشکیل می شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود برای توسعه بخش صنعت استان تاکید کرد و بیان داشت: بخش صنعت می تواند ارزش افزوده خوبی برای استان به همراه داشته باشد.

جمالیان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی گفت: در این راستا توانمندسازی تولید کنندگان در جهت خودکفایی و پیشرفت اقتصادی کشور در اولویت کاری این شرکت قرار دارد.

وی یادآور شد: هم اکنون همه شرایط برای سرمایه گذاری در این استان مهیاست و مزایای خوبی در این راستا برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.