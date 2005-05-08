شناسايي و افزايش ايمني مراكز خطر ساز استان تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اوسط هاشمي در جلسه كارگروه بهداشت، درمان و تامين اجتماعي استان تهران، اختصاص 24ميليارد تومان بودجه كارگروه بهداشت و درمان استان روش متمركز در مركز را مورد انتقاد قرار داد و افزود: اين نوع نگاه به بودجه ، كارايي بخش بهداشت و درمان استان تهران را و نقش آفريني و تاثير گذاري استان را تضعيف خواهد كرد.

وي تجميع نمودن پايگاههاي امدادي و خدماتي همانند پايگاههاي هلال احمر، پليس ، امدادهاي خودرويي ، اورژانس ، راه و ترابري در جادهاي استان تهران در مجتمع هاي واحد را خواستار شد و تصريح كرد : شرايط ويژه تهران از جمله گراني زمين، تردد سنگين در محورهاي مواصلاتي، ضرورت افزايش بهره وري و يكسان سازي امكانات و خدمات و در راستاي مشاركت جمعي لازمه استان وسيعي همچون تهران است .

رييس مركز اورژانس تهران نيز در اين جلسه طي گزارشي از وضعيت اوژانس تهران ، اين مركز را داراي 50 پايگاه و 71 آمبولانس فعال خواند و به گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال 2004 اشاره كرد و گفت : در اروپا به ازاي هر 16 هزار و 500 نفر يك آموبولانس وجود دارد در حالي كه در تهران به ازاي هر 112 هزار نفر يك آمبولانس و به ازاي هر 160 هزار نفر يك پايگاه اورژانس وجود دارد .

دكتر جعفر ميعاد فر افزود : در برنامه چهارم توسعه به ازاي هر 60 هزار نفر يك پايگاه و براي هر 30 هزار نفر يك آمبولانس پيش بيني شده است.

وي تعداد ماموريتهاي مركز اورژانس تهران در سال گذشته را بيش از 170 هزار ماموريت عنوان كرد و افزود : تهران بزرگ ، بخش لواسانات ، فشم ، حسن آباد و قسمتي از شهر قدس در غرب تهران در حوزه كاري اورژانس تهران قرار دارد و مابقي مناطق استان تهران تحت پوشش دانشگاههاي شهيد بهشتي ، ايران و دانشگاه تهران است.

رييس مركز اورژانس تهران گفت : مجلس شوراي اسلامي 30 ميليارد تومان به كل دانشگاهها توزيع كرده اما براي اورژانس تهران رقمي پيش بيني نشده است.

رييس ستاد حوادث غير مترقيه استان تهران نيز با اعلام اين مطلب كه بيش از هزار مركز نگهداري و محل توزيع مواد شيميايي در تهران وجود دارد افزود : هنوز شهرداري تهران براي تخليه اين مراكز خطر ساز اقدامي انجام نداده است .