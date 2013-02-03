به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مسعود پزشکیان در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس در بررسی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این شعر سخنان خود را در موافقت با استیضاح آغاز کرد:

نومیدی و تقدیر همان است که بوده است/ آن حلقه زنجیر همان است که بوده است/ نومید مشو ناله کشیدن دگر آن است

وی طی سخنان گفت: مشکل من با برادرم عزیزم آقای شیخ الاسلامی است. مشکل من حتی با آقای برادرم آقای مرتضوی هم نیست. آقای مرتضوی با من صحبت کرده است حتی در زمان وزارت من هم مشکلاتی که داشتیم لطف کردند همکاری کردند و ک مک کردند. من مشکلی با هیچکدام از این ها ندارم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: آن چه که مشکل دارم و فکر می کنم شکل اساسی تمام این گرفتاری ها است و همکارانم به آن اشاره کردند که الان چه وقت استیضاح است مردم بیکارند ، تورم غوغا می کند، رانت خواری ها در جامعه پدر مردم را در می آورم شب می خوابی صبح بلند می شوی می بینی پولت نصف شده است، تا به خود می جنبی صبح قیمت می گیری ظهر می بینی قیمت عوض شده است. کارمند بدبخت وقتی به اداره می رود و بر می گردد نمی تواند زندگی اش را بچرخاند، حال چه وقت استیضاح است.

وی ادامه داد: همه مشکلات از یک چیز نشات می گیرد. از سوء مدیریت. این سوء مدیریت آن چه که من می فهمم از کتاب و قرآن و حدیث این است که حضرت علی (ع) در نامه اش به مالک اشتر وقتی از کارگزاران صحبت می کند می فر ماید: نظر کن در کار کارگزارانت، شاخص می دهد و می گوید چه کسانی را انتخاب کنید.

وی گفت: اگر ما این شاخص ها را انتخاب کردیم و به گرفتاری افتادیم آن وقت باید به این کلمات شک کرد. اگر نه به حرف علی(ع) و امام گوش نکردیم حق مان این وضعیتی است که در آن گیر کرده ایم.

نماینده تبریز با قرائت خطبه های نهج البلاغه گفت: حضرت علی(ع) می فرماید با تجربه ها را انتخاب کن. از روی دوستی و باندسازی و جبهه بازی و دوست ماست و آشنای ماست آدم سر کار نگذارید. هر کسی این کار برا بکند از روی دوستی، باندبازی، حزب بازی بدون تجربه و دانش و علم و آگاهی آدم بیاورد، خیانت و ستم و ظلم به جامعه می کند.

وی قرائت خطبه های نهج البلاعه را ادامه داد و گفت: آدم باتجربه بیاور، آدمی که گردنش مشکل ندارد، پرونده ندارد بیاور، آدمی که از خانواده صالح است بیاور، صالح کسی است که علم دارد، ایمان دارد و توان و مهارت دارد چرا آدمی را که توان و مهارت ندارد سر کار می گذاریم تا مشکل پیش بیاید بعد بگردیم و ببینیم مشکل از کجا بود و بگوییم که همه اش تقصیر آمریکاست؟

پزشکیان خاطرنشان کرد: هر مشکلی که در این مملکت به وجود می آید آیا مربوط به تحریم ها است؟ به خدا این طور نیست. در دنیایی که ما زندگی می کنیم، در دنیایی که هستیم هیچ مشکلی وجود ندارد که برای آنها راه حلی نباشید آنها هر غلطی می خواهند بکنند اگر ما عالمانه عمل کنیم اگر با اعتقاد و باور عمل کنیم باید عمل داشته باشیم. در اتاق عمل اگر جراح نباشد و فرد دیگری را به جای او بگذارید و بگویید حرف نزنید، صدا در نیاورید این فرد را عمل کنید یعنی مردم را دارید می کشید.

لاریجانی در میان سخنان پزشکان به وی تذکر داد تا در موضوع صحبت کند.

نماینده تبریز ادامه داد: موضوع این است که مدیری را سر کار آورده اند که مهارت، علم و توان و شاخص آن را ندارد، آیا این غیر از موضوع است؟ حرف ما این است که مشکل ما این است که در مدیریت آدم هایی را سر کار گذاشته ایم که شاخص و توان مدیریت علمی آن کار را ندارد و آنچه که به استیضاح مربوط است این است که مشکل ما مشکل سوء مدیریت است و کسی را که سر کار گذاشته اند تجربه و تخصص ندارد من نمی گویم پرونده دارد حرف من این است که تجربه و تخصص و علم ندارد، در آنجا کار نکرده و در نتیجه نمی تواند بنگاهی را به دست بگیرد که 32 میلیون نفر را تحت پوشش دارد.

وی ادامه داد: این خیانت به مردم و آن 32 میلیون نفر است. خیانت به مملکت است. آیا این صحبت ها خارج از موضوع است؟ اینکه فردی که توان و تخصص و تجربه و توان کارشناسی آن رشته را ندارد نباید در آن سمت قرار گیرد خارج از موضوع است؟ بگویید آدم خوبی است، حزب الله است اصلاً هرچه شما می گویید اما تجربه، توان و مهارت آن کار را ندارد و گرفتاری های ما از همان جا منشاء می گیرد. اگر این خارج از موضوع است پس موضوع کجاست؟ مشکل ما در رابطه با این مساله بحث عدم توانمندی علمی و کارشناسی طرف مقابل است و تا زمانی که ما برای پست های مهم کشور آدم های عالم، با تجربه و کارشناس نیاوریم آش همین آشت و کاسه همین کاسه است.

وی ادامه داد: الان مهمتر از هر چیزی مشکل گرانی و اقتصادی ماست و همه اینها از همین نقطه نشات می گیرد. این جواب همان برادرانی است که می گویند در این وضعیت بحرانی که مشکل مردم بیکاری و اقتصاد است چرا استیضاح کنیم.

پزشکیان گفت: ما اگر قرار است این مشکلات را حل کنیم باید کارشناس بر سر کار بگذاریم. اگر کارشناس سر کار نیاوریم اگر دوستان و دار و دسته خود را بدون علم و کارشناسی بر سر کار آوریم این مشکل همچنان ادامه خواهد یافت.

نماینده تبریز ادامه داد: غیر از این مساله که در رابطه با عدول از قانون است این که کسی می تواند پایش را فراتر از قانون بگذارد ، خدمت شما عرض می کنم امروز مجلس محترم به خاطر قانون باید تصمیم بگیرد.

وی گفت: درست یا غلط وقتی قانون مصوب شد همه باید اطاعت کنند در ای مملکت هیچ کس حق ندارد خلاف قانون عمل کند حتی اگر رئیس دولت باشد. قانون وقتی مشخص کره که براساس یک چارچوبی عمل شود و ما مدام هی قانون را دور می زنیم، شما مطمئن باشید مملکت ما هیچوقت نخواهد تونست به قله های بزرگی برسد که باید برسد تمام مشکلات ما از بی قانونی است. مجلس در راس امور است. مجلس است که باید تصمیم بگیرد چه باید کرد نه جای دیگر.. مجلس است که تعیین کننده و ناظر است و ما متاسفانه بعضی از جاها قصور کرده ایم. ما معتقدیم دولت باید به قانون عمل کند با کسی دشمنی و دعوا نداریم و در قانون این مسایل کاملاً روشن و بین است. یک سال قبل ما مسایل را پیگیری کردیم امضاها را پس گرفتند و گفتند در حال حل شدن است. آقای حداد صحبت کرد و گفت حل شده است ما که با کسی دعوا نداشتیم امروز هم قصد صحبت کردن نداشتم زیرا باز هم می گویم قصد دعوا نداریم.

وی گفت: ما با بی قانونی دعوا داریم می گوییم هیچ چیزی مهمتر از قانون نیست و با هر کسی که برخورد می کنند باید در چارچوب قانون باشد و هر کسی را می اروند در چارچوب قانون بیاورند و هر کس که در مقابل قانون می ایستد، مجلس موظف است با بی قانونی برخورد کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: فکر می کنم امروز روز تعیین کننده ای است ملت ما را می بیند، چطور بگویم که به کسی برنخورد، طوری نشود که ما مضحکه مردم شویم، اینها می دانند شما هر کاری می کند دولت کار خودش را می کند دولت باید قانون را اجرا کند ما از دولت جز اجرای قانون چیز دیگری نمی خواهیم، با کسی دشمنی و خرده حساب نداریم.