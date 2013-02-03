کمبود بودجه پژوهش مهمترین چالش دانشگاهها/ آمار بودجه پژوهش در چین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکبر فتوحی در چهاردهمین جشنواره ابن سینا که امروز در تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: این کمبود بودجه مشکلاتی را در روند رو به رشد پژوهش و فعالیت های علمی در دانشگاهها ایجاد می کند.

وی با اشاره به رشد بودجه کشور چین در حوزه پژوهش گفت: چین با این روند تا 10 سال آینده سکوی پیشرفت علمی دنیا را به خود اختصاص می دهد و سالانه 19 درصد بر اعتبارات پژوهشی آن افزوده می شود و این در حالی است که میزان تورم در این کشور تنها 3 درصد است و این عوامل باعث شده چین کشورهای پیشرفته را پشت سر گذارد.

فتوحی با بیان اینکه رشد و پیشرفت های علمی و پژوهشی دانشگاه در 12 سال گذشته بسیار بی سابقه بوده افزود: امروز تقربیا 1.5 درصد تولیدات علمی جهان و 32 درصد پیشرفت های منطقه مدیترانه توسط کشور ما صورت می گیرد و ایران در 10 سال گذشته سریعترین رشد پژوهشی در جهان را به خود اختصاص داد.

وی خاطرنشان کرد: سالانه 2هزار طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به نتیجه می رسد و در حال حاضر 105 مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه فعال است که سالانه 4 هزار و 200 مقاله پژوهشی انجام می شود که طبق آمارهای درج شده در ISI، این دانشگاه رتبه نخست تولیدات علمی را نسبت به سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور از آن خود ساخته است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران مهم ترین دلایل پیشرفت های دانشگاه طی یک دهه اخیر را ایجاد بسترهای لازم برای امر پژوهش در کشور، پتانسل های ذاتی موجود در دانشگاه نظیر دانشجویان و اساتید برتر و در نهایت مکانیزم های مدیریتی اعمال شده در یک دهه مدیریت دانشگاه برشمرد.