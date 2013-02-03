41 واحد صنفی متخلف در لرستان پلمب شد

سرهنگ امیر الماسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای پیشگیری از جرائم، مقابله با تهاجم فرهنگی، پاکسازی صنوف و اماکن عمومی از مظاهر علنی فساد، ارتقا سطح امنیت اخلاقی و اجتماعی و ... طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی اجرا شد.

وی بیان داشت: طی بازدید از 368 واحد صنفی تعداد 14 هزار و 942 حلقه لوح فشرده غیر مجاز، 852 عکس مبتذل، 90 عدد قرص، هفت کیلو و 300 گرم پودر نیروزا و ... کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان لرستان با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح به 88 واحد صنفی متخلف اخطار پلمپ داده شد افزود: همچنین 320 مورد تذکر به متصدیان واحدهای صنفی داده شد.

الماسیان بیان داشت: همچنین تعداد 41 واحد صنفی متخلف به علت نداشتن مجوز قانونی و عدم رعایت ضوابط قانونی و تداخل صنفی با صدور اخطار قبلی پلمپ شدند.