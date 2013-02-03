به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که در مصاحبه‌ای برخی خبرنگاران را به اجنبی پرستی متهم کرده بود، پس از آنکه در برنامه دوشنبه شب نود با دو سردبیر ورزشی(هیوا یوسفی و رضا خسروی) درگیری لفظی پیدا کرده بود، بعدازظهر امروز یکشنبه با حضور در جلسه هفتگی اعضای هیات رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی از مواضع اش در قبال برخی خبرنگاران دفاع کرد.

در نشست امروز هیات رئیسه ورزشی نویسان، عبدالحمید احمدی، میثم زمان آبادی، مازیار ناظمی، رضا خسروی، علی حق شناس و پژمان راهبر به عنوان اعضای هیات رئیسه حاضر بودند( از جمع اعضای هیات رئیسه صدرالدین کاظمی، منوچهر زندی و مریم سبزعلی غایب بودند) و طی آن امیر قلعه نویی که راس ساعت وعده داده شده در محل جلسه حاضر شده بود، به ارائه توضیحاتی در مورد اظهارات اخیرش پرداخت.

قلعه نویی که همچنان اصرار دارد در زمان حضورش در تیم ملی حق او به درستی داده نشد و برخوردهایی با وی صورت گرفت که با مربیان خارجی صورت نمی گیرد، در این نشست که بیش از دو ساعت و نیم طول کشید به مشکلاتی که برخی خبرنگاران و اهالی رسانه دارند اشاره کرد و مطالبی که علیه وی مطرح شده است را بازگو کرد.

ضمن اینکه اعضای هیات رئیسه نیز با پذیرش بخشی از اظهارات امیر قلعه نویی که طی آن عنوان کرد برخی خبرنگاران به رسالت واقعی خود عمل نمی کنند، به نوع ادبیات سرمربی استقلال و اظهاراتی که در سالهای اخیر علیه برخی خبرنگاران داشت ایراد گرفتند و خواستار استفاده از ادبیاتی بهتر در مصاحبه های آینده شدند.

امیر قلعه نویی نیز که به همراه برخی دوستان نزدیک رسانه ای خود در این جلسه شرکت کرده بود نیز با پذیرش اینکه می توانسته در مصاحبه هایش کلمات بهتری را استفاده کند از اعضای هیات رئیسه خواست تا نسبت به عملکرد برخی خبرنگارانی که رسالت شان را فراموش کرده اند مواضع بهتر و تاثیرگذارتری بگیرند و مشکلات این صنف را به حداقل برسانند.

در پایان مقرر شد سرمربی تیم فوتبال استقلال از این پس با تعامل بیشتری که با انجمن ورزشی نویسان خواهد داشت، برای اظهار نظراتش دقت و مشورت بیشتری داشته باشد و از طرف مقابل نیز خبرنگاران و نویسندگانی که در مورد استقلال اظهار نظر می کنند بیشتر از قبل جانب انصاف را رعایت کنند و از توهین و بی احترامی در مطالب شان پرهیز کنند و اگر هم انتقادی وجود دارد در مورد مسائل فنی مطرح کنند.