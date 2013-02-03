به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی رقابت های بین المللی تنیس فدکاپ امروز یکشنبه در قزاقستان برگزار شدکه براساس این قرعه کشی بانوان ایران از فردا ۱۶ بهمن کار خود را آغاز می کنند.



بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم های حاضر در مسابقات در دو گروه به مصاف یکدیگر می روند که در گروه اول تیم های نیوزلند، ترکمنستان، سنگاپور، ویتنام وهنگ کنگ حضور دارند و تیم ملی کشورمان نیز در گروه دوم با تیم های فیلیپین، اندونزی، قزاقستان، پاکستان و مالزی همگروه شد تا در نخستین گام به مصاف تیم ملی مالزی برود.



غزاله ترکمن، مریم مظاهری، سحر نجعی و آرزو یولقونی ملی پوشان کشورمان در این دوره از بازی ها هستند که از۱۶ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری به مدت یک هفته با حریفان خود به رقابت می پردازند.