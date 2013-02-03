  1. ورزش
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۶

در اولین روز فد کاپ؛

بانوان تنیسور ایران به مصاف مالزی می‌روند

بانوان تنیسور ایران به مصاف مالزی می‌روند

نمایندگان ایران حریفان خود در رقابت های تنیس قزاقستان را شناختند و در اولین مسابقه روز دوشنبه به مصاف مالزی می روند.

به گزارش خبرنگار مهر،  مراسم قرعه کشی رقابت های بین المللی تنیس فدکاپ امروز یکشنبه در قزاقستان برگزار شدکه براساس این قرعه کشی بانوان ایران از فردا ۱۶ بهمن کار خود را آغاز می کنند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده  تیم های حاضر در مسابقات در دو گروه به مصاف یکدیگر می روند که در گروه اول تیم های نیوزلند، ترکمنستان، سنگاپور، ویتنام وهنگ کنگ حضور دارند و تیم ملی کشورمان نیز در گروه دوم  با تیم های فیلیپین، اندونزی، قزاقستان، پاکستان و مالزی همگروه شد تا در نخستین گام به مصاف تیم ملی مالزی  برود.

غزاله ترکمن، مریم مظاهری، سحر نجعی و آرزو یولقونی ملی پوشان کشورمان در این دوره از بازی ها هستند که  از۱۶ تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری به مدت یک هفته  با حریفان خود به رقابت می پردازند.

کد مطلب 1807567

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها