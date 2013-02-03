کیفیت فنی و گرافیکی نرم افزارهای دینی باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی اسماعیلی طبا ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره رسانه های قرآنی دیجیتال در قم با تبریک ایام ورود حضرت معصومه(س) به قم اضافه کرد: شکل گیری حوزه های علمیه در قم و دستاورد بزرگ آن یعنی پیروزی انقلاب اسلامی از برکات هجرت مبارک حضرت معصومه(س) به قم است.



وی با اشاره به نقش رسانه های دیجیتال در افزایش آگاهی عمومی اظهار داشت: رسانه دیجیتال دارای ویژگیهایی از جمله فراگیری زیاد، کیفیت و سرعت بالا و ارزان بودن قیمت است و تاثیرگذاری آن نیز بالاست.



وی با بیان اینکه انتقال پیام قرآن از طریق رسانه های دیجیتالی برکت آفرین است با اشاره به برگزاری جشنواره رسانه های دیجیتال قرآنی در قم گفت: ظرفیت بالای IT در استان قم وجود دارد و به همین جهت برگزاری جشنواره رسانه های دیجیتال به این شهر سپرده شد.



اسماعیلی طبا با بیان اینکه باید کیفیت نرم افزارهای دینی افزایش یابد اضافه کرد: پس از انقلاب و با راه اندازی مراکزی مانند مرکز کامپیوتری نور کار زیادی شده ولی ما رقبای سرسختی داریم و باید برای رقابت با آنان کیفیت فنی و گرافیکی خود را بالا ببریم.



وی هدف از برگزاری جشنواره آیات را ایجاد رقابت سالم و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان دانست و ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره هایی باعث بروز استعدادها و معرفی تولیدکنندگان برتر در بخشهای مختلف می شود.



اسماعیلی طبا با اشاره به بخشهای مختلف جشنواره اضافه کرد: این جشنواره در بخشهای نرم افزارهای قرآنی، تلفن همراه و بازی‌ های رایانه‌ ای برگزار شد که بیش از 550 اثر به جشنواره راه یافت و بعد از داوری 60 اثر به مرحله نهایی رسید.



وی با بیان اینکه از عراق، بحرین و سایر کشورها نیز نرم افزارهایی داشتیم بیان داشت: 75 اثر از شرکت کنندگان خارجی در ده زبان به جشنواره ارایه شد و در دو سال آینده نیز بخش سایت به جشنواره افزوده می شود.