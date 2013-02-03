به گزارش خبرگزاری مهر، میثم زمان آبادی در خصوص برگزاری جلسه بعدازظهر یکشنبه اعضای هیات رئیسه این انجمن با امیر قلعه‌نویی به سایت انجمن ورزشی نویسان "ایسجا" گفت: از آنجایی که قرار بود جلسه با موضوع رفع اختلافات و رسیدن به نقطه اشتراک در بحث برخورد خبرنگاران و مقامات ورزشی پیگیری شود، دو طرف مباحث خودشان رابه صورت شفاف و صریح اما غیرعلنی مطرح کردند.

وی افزود: یکی از اصلی ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بحث صرافت و دقت بیشتر در به کارگیری واژه هایی بود که افراد در گفت و گوها به کار می برند تا علاوه بر حفظ حقوق انتقادی، رسانه ها هم موردهجمه قرار نگیرند.



زمان آبادی ادامه داد: در سوی مقابل میهمان جلسه، آقای امیر قلعه‌نویی هم به ذکر مواردی پرداختند که در جای خود قابل تامل بود. اما در نهایت بنا بر این شد که بعد از این مواردی که پا را از حیطه انتقاد کلی فرارتر می گذارد از طریق مراجع صنفی و حقوقی پیگیری شود و دو طرف به این توافق رسیدند که از بیان مواردی که بیان آن ها شخصیت های ملی و ماهیت رسانه ای را مورد اتهام قرار می دهد، جلوگیری به عمل بیاید.



میثم زمان آبادی در پایان با اعلام اینکه جلسه با شفافیت کامل و در فضای محترمانه ای بزگزار شد گفت: امیدواریم از جمله نتایح این نشست این باشد که به روند گفت و گوی انتقادی که بین رسانه ها و آقای امیر قلعه نوعی بوجود آمده قطع شود و دو طرف به پدید آمدن فضای احترام متقابل برسند.