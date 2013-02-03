واحد شماره دو بخار نیروگاه شهید رجایی پارالل شد

علی فرهور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس زمان بندی دفتر فنی تولید شرکت مادر تخصصی توانیر مربوط به نیمه دوم سال 91، واحد شماره دو بخار نیروگاه شهید رجایی که به منظور انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شده بود پس از اتمام برنامه های تعمیراتی مجددا به شبکه سراسری متصل شد.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین تصریح کرد: در این دوره از فعالیت های تعمیراتی گروههای مکانیک، الکتریک، ابزار دقیق نیروگاه در مجموع پنج هزار و 244 فعالیت در قالب 30 برنامه تعمیراتی به انجام رساندند که از مهمترین فعالیتها می توان به تعمیرات اساسی توربین های IP HP و LP تعویض سیل BLADE RING بالانس روتورها، اورهال ژنراتور و انجام تست های مورد نظرهمچنین ترمیم داکت دود، تعویض بسکت های GAH، تعویض سیل پلیت ها، رادیال سیل و سکتور پلیت های CALL، تعویض حجم قابل توجهی از لوله های رادیال سیل و سگتور پلیت های CALL، تعویض لوله های فاینال سوپر هیتر برای نخستین بار اشاره کرد.

فرهور یادآورشد: نکته حائز اهمیت در این دوره از تعمیرات مطلوبیت میزان ویبره یاتاقان های هفت گانه واحد شماره دو بخار پس از سنکرون این واحد است و این در حالی است که در دوره های تعمیراتی پیشین ضرورت تنظیم میزان ویبره باتاقان ها در سطح تعریف شده، وزنه گذاری و بالانس توربین واحدها را پس از انجام تعمیرات ایجاب می کرد.

وی افزود: در این دوره از تعمیرات تمامی فعالیتهای تعمیراتی واحد شماره دو بخار نیروگاه با تاسی از سیاست درون سپاری از سوی متخصصان و تکنسین های گروههای سه گانه مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق معاونت تعمیرات نیروگاه بخار و تحت نظارت گروههای معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهید رجایی به انجام رسیده است.