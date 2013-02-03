115 کشته و زخمی در کرکوک/استقبال جریان صدر از دعوت مالکی به گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که تلفات انفجارهای امروز در شهر کرکوک به 115 کشته و زخمی افزایش یافت.

یک خودرو بمبگذاری شده توسط یک فرد انتحاری در مقابل مرکز پلیس کرکوک منفجر شد که بلافاصله پس از آن یک بسته انفجاری منفجر شد. بر اثر این انفجارها 30 نفر کشته و 85 نفر دیگر زخمی شدند.

این انفجارها سبب شد که نیروهای امنیتی محل حادثه را تحت محاصره امنیتی خود قرار دهند.

خبر دیگر اینکه "حسین کاظم محمود" عضو فراکسیون پارلمانی جریان صدر موسوم به "الاحرار" حمایت خود را از دعوت نوری المالکی نخست وزیر عراق به گفتگوی ملی برای حل تنش های سیاسی موجود اعلام کرد.

وی در ادامه از تمام احزاب و جریان های سیاسی عراق نیز خواست که دعوت مالکی را اجابت کنند.

محمود در عین حال اظهار داشت : گفتگوی مالکی با گروه های سیاسی در صورتی که محقق شود نیز نخواهد توانست مشکلات موجود را حل و فصل کند، زیرا اعتراضات در برخی مناطق عراق در ابتدا خودجوش بود، اما اکنون توسط کشورهای خارجی رهبری می شود.

این نماینده جریان صدر خاطرنشان کرد: برخی طرف های سیاسی عراق همچون فهرست العراقیه به دلیل تحریم جلسات هیئت دولت و پارلمان در گفتگوی ملی شرکت نخواهند کرد.

وی افزود: همچنین ائتلاف کردستان عراق نیز به دلیل اختلافات موجود میان دولت مرکزی بغداد و منطقه کردستان عراق در گفتگوی ملی شرکت نخواهند کرد.