نمايندگان دانشجويان معترض دانشگاه صنعتي اصفهان با وزير علوم ديدار كردند

محسن مقصودي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" ضمن بيان اين خبر افزود: عصر روز گذشته نمايندگان دانشجويان معترض دانشگاه صنعتي اصفهان كه اسفند سال گذشته در اعتراض به پذيرش دانشجوي پولي در اين دانشگاه دست به تحصن زده بودند، به همراه نمايندگان دانشجويان دانشگاه هاي علم و صنعت و اميركبير با دكتر جعفر توفيقي وزير علوم و دكتر خالقي معاون آموزشي وزارت علوم ديدار كردند.

وي تصريح كرد : در اين ديدار كه بيش از يك ساعت به طول انجاميد، نمايندگان دانشجويان معترض دانشگاه صنعتي اصفهان دلايل اعتراضات خود را اعلام كردند و از وزير علوم و معاون وي خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند. وزير علوم نيز مطالب ارائه شده از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان را مفيد دانست.

وي يادآور شد : اين جلسه نتيجه خاصي در برنداشت.

مقصودي در ادامه تصريح كرد : علاوه بر ديدار دانشجويان با وزير علوم و معاون آموزشي وي، 5 تن از نمايندگان دانشجويان معترض دانشگاه صنعتي اصفهان با رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ديدار كردند و اعتراض خود نسبت به پذيرش دانشجوي پولي را اعلام كردند.

وي در پايان به تشكيل ستاد كشوري ممانعت از پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه ها اشاره كرد و افزود : اين ستاد در جهت حذف پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه هاي دولتي گام برمي دارد.

گفتني است دانشگاه صنعتي اصفهان در ترم جاري بدون برگزاري آزمون اقدام به پذيرش تعدادي دانشجو در رشته عمران با اخذ شهريه نموده است كه اين اقدام موجب اعتراض تعدادي از دانشجويان اين دانشگاه در اسفند ماه سال گذشته شد.