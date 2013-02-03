حرکت نمادین کاروان حضرت معصومه(س) در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که فردا، دوشنبه، 16 بهمن‌ماه، ساعت 8 صبح از میدان معصومیه قم برگزار می‌شود، مردم متدین به همراه جمعی از مسئولان و مدیران استان قم و آستان حضرت معصومه(س)،‌ سالروز ورود کریمه اهل‌بیت به قم را در کاروانی نمادین گرامی می‌دارند.



همچنین در شب سالروز ورود حضرت معصومه(ع) به قم، مراسمی با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری،‌ مدیحه سرایی سید مهدی میرداماد، همخوانی گروه تواشیح بقیه‌الله و ابتهال‌خوانی سیدکریم موسوی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌گردد.



عصر سالروز ورود حضرت نیز از ساعت 16 روزدوشنبه، 16 بهمن‌ماه جاری مراسمی با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین بیگدلی و مداحی مداحان اهل‌بیت(ع) رضا ایزدی و سید رضا تحویل‌دار و همخوانی گروه تواشیح میعاد برگزار می‌‌شود.



خاطرنشان می‌شود، در همین روز، بعد از نماز مغرب و عشاء، آئینی با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین اویسی و مدیحه‌سرایی حاج علی مالکی نژاد و همخوانی گروه تواشیح معراج در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برپا می‌باشد.

