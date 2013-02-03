مسابقه انتخابی تیراندازی جانبازان ومعلولان فارس برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، این رکورد گیری به منظور انتخاب نفرات برتر جهت حضور در لیگ تیراندازی کشور که در 25 بهمن ماه در استان اصفهان برگزار می شود، انجام شد.

در پایان مسابقه رکوردهای زیر در ماده ای مختلف بدست آمد:

تفنگ بادی ایستادهSH1: خلیل زارع585امتیاز،ابراهیم شجاع565امتیاز،عبدالمحمد پایدار560امتیاز

تفنگ بادی درازکش: خسرو عواطفی نژاد 598امتیاز

تفنگ بادی ایستاده SH2: نگین نعمتی286امتیاز ،فرزانه ذنوبی 284امتیاز، فاطمه معین زاده284امتیاز

تفنگ بادی ایستاده SH1: سمیرا ارم185امتیاز ،شهناز فروزان 180امتیاز، زهرا زارع179 امتیاز

طپانچه بادی ایستاده SH1: فاطمه هنرور367امتیاز ،مریم امینی 320امتیاز، خدیجه رستمی283امتیاز

در پایان مسابقه نیز به نفرات برتر هر ماده از سوی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان فارس جوایزی اهدا شد.