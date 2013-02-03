  1. سیاست
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

در پاسخ به مهر مطرح شد؛

تمدن: آماده برگزاری انتخابات هستیم

تمدن: آماده برگزاری انتخابات هستیم

استاندار تهران از آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 92 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در حاشیه مراسم ختم دکتر حسن حبیبی که ظهر امروز در مسجد نور برگزار شد در پاسخ به سوالی در خصوص آمادگی برای برگزاری انتخابات اظهار کرد: در هر حالتی اقدامات لازم را انجام داده ایم و آماده برگزاری انتخابات هستیم.

وی در خصوص تغییر قانون انتخابات از سوی مجلس و تعیین هیات نظارت با ساز و کار متفاوت از گذشته افزود: در این ارتباط هرچه قانون بگوید تابع قانون هستیم.

استاندار تهران تصریح کرد: قانون همه موارد مورد نیاز برای برگزاری یک انتخابات پرشور را پیش بینی کرده و ما نیز آماده اجرا هستیم.

کد مطلب 1807599

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