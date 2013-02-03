تیم والیبال شهرداری محکوم به پیروزی بیرون از خانه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری تبریز که هفته گذشته در مصاف با همنام ارومیه ای خود تن به شکست خانگی سه بر دو داد، این هفته در خانه تیمی بازی می کند که رقابتی شانه به شانه با تیم میزان خراسان دارد و نمی خواهد در کورس از رقیب خود عقب بماند.

تیم پیشگامان اکنون با 30 امتیاز در خانه هفتم جدول ایستاده و با تیم میزان رده ششمی فقط یک امتیاز اختلاف دارد. اما در سوی مقابل تیم شهرداری تبریز این روز ها برای فرار از سقوط به دسته پایین تر تلاش می کند.

شهرداری تبریز که با تداوم شکست های سریالی اش در سوپر لیگ والیبال باشگاه های کشور، خطر سقوط به دسته پایین تر را به شکلی جدی احساس می کند، در صورت باخت در بازی امروز دو هفته باقی مانده را با استرس زیادی دنبال خواهد کرد و باید برای شکست تیم نوین کشاورز تهران برابر رقبایش دست به دعا شود.

تیم شهرداری تبریز که در نیم فصل اول نتایج چندان جالبی کسب نکرد و در پایان دور رفت، جایگاهی بهتر از نهمی را به دست نیاورد در بین دو نیم فصل با تغییر سرمربی خود مواجه شد و طی آن احمد مساجدی دستیار خولیو ولاسکو در تیم ملی جانشین پرویز کاظمی شد و هدایت سرخپوشان والیبال تبریز را به دست گرفت.

پس از روی کار آمدن مساجدی، این امید در دل دوستداران والیبال تبریز زنده شد که این مربی جوان با توجه به اینکه حدود دو سالی را در کنار یکی از بهترین سرمربیان والیبال جهان سپری کرده و تجارب خوبی اندوخته است، می تواند تیم بحران زده شهرداری تبریز را از پایین جدول جدا کرده و برای بقا در لیگ برتر امیدوار کند اما شکست های متوالی و نتایج ضعیف این تیم هفته به هفته تداوم یافت تا نماینده تبریز در سطح اول والیبال کشور سیر نزولی در پیش گرفته و رتبه اش از نهمی جدول نیز پایین تر باشد.

به اعتقاد برخی از کارشناسان والیبال، تیم شهرداری اگرچه در نیم فصل اول نیز نتایجی نامقبول کسب می کرد اما ست هایی که این تیم به حریفان واگذار می کرد، با نتایجی نزدیک همراه بود و در مجموع نمایشی تماشاگر پسند ارائه می داد. شاید دیدار هفته گذشته شهرداری تبریز با شهرداری ارومیه که منجر به ثبت چهاردهمین باخت فصل تیم تبریزی شد، یکی از معدود بازی های تماشاگر پسند این تیم در نیم فصل دوم بود.

با شکست هفته قبل برابر تیم والیبال شهرداری ارومیه بود که تبریزی ها تا حدودی امید شان از بقای تیم شهرشان در سوپر لیگ کشور کمرنگ تر شد.

اکنون شهرداری تبریز 18 امتیازی است و از محدوده خطر سقوط به دسته پایین تر فقط دو امتیاز فاصله دارد. تا پایان مسابقات سوپر لیگ نیز تنها سه هفته باقی مانده و اگر شهرداری نتواند از سه بازی باقی مانده خود امتیازات لازم را کسب کند، تبریزی ها باید پس از دو فصل حضور در سوپر لیگ دوباره به لیگ دسته اول بازگشته و مجددا برای حضور در سطح اول والیبال کشور هزینه کنند.

البته از شانس خوب شهرداری، تیم نوین کشاورز تهران که 16 امتیازی است و در خانه یازدهم ایستاده در سه بازی آینده پیکارهای سختی در انتظارش است و این تیم باید با تیم های پیکان صدرنشین، متین ورامین رده دومی و شهرداری ارومیه رده پنجمی پیکار کند.

در سوی مقابل تیم شهرداری تبریز نیز بایستی با تیم های پیشگامان کویر یزد، میزان خرسان و آلومینیوم المهدی که به ترتیب در رده های هفتم، ششم و نهم جدول قرار دارند بازی کند.

البته با توجه به نتایج ضعیف تیم شهرداری در چند هفته گذشته، به نظر نمی رسد این تیم بتواند حریفان خود در هفته های بیستم تا بیست و دوم را شکست دهد اما روی کاغذ نسبت به تیم نوین کشاورز از شانس بقای بیشتری برخوردار است.

بر اساس اعلام فدراسیون والیبال، امسال فقط دو تیم به دسته پایین تر سقوط خواهند کرد که این نیز می تواند از خوش شانسی های شهرداری تبریز باشد.

در فصل گذشته که تعداد تیم های سوپرلیگی والیبال 14 تیم بود، تعداد سقوط کننده ها نیز چهار تیم بود و اگر فدراسیون تصمیم به سقوط حتی سه تیم در فصل جاری می گرفت، آنگاه شهرداری تبریز باید برای فصل بعد لیگ دسته اول برنامه ریزی می کرد.

تیم های پیشگامان کویر یزد و شهرداری تبریز از چارچوب بازی های هفته بیستم سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور از ساعت 15:30 امروز یکشنبه 15 بهمن در سالن شاهدیه یزد به دیدار یکدیگر خواهند رفت.