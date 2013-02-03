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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۵۸

حیدری آزاد:

دو هزار و 700 فقره تسهیلات مشاغل خانگی در قوچان فراهم شده است

دو هزار و 700 فقره تسهیلات مشاغل خانگی در قوچان فراهم شده است

قوچان - خبرگزاری مهر: فرماندار قوچان از فراهم شدن دو هزار و 700 فقره تسهیلات مشاغل خرد و خانگی در این شهرستان خبر داد.

اسماعیل حیدری آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت تسهیلات اعطائی مشاغل خانگی اظهار کرد: تاکنون دو هزار 700 فقره تسهیلات مشاغل خرد و خانگی با اعتباری بالغ بر 109 میلیارد ریال به متقاضیان این تسهیلات در قوچان پرداخت شده است.

فرماندار قوچان در خصوص زمان نصب سیستم دیجیتال در این شهرستان افزود: با عنایت به پیگیری ها و مکاتبات انجام شده، مصوبه هیئت دولت اخذ و در دیدار با مسئولین ارشد سازمان صدا وسیما دستورات لازم جهت تسریع در این امر به معاون فنی سازمان صادر شده و پیگیری فرمانداری تا زمان اجرائی شدن این خواسته به حق مردم ولایتمدار قوچان ادامه خواهد داشت.

حیدری آزاد در خصوص روند اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی نیز گفت: با پیگیری های صورت گرفته تاکنون اعتباری بالغ بر 240 میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه بخش کشاورزی به شهرستان قوچان اختصاص یافته که با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط بیش از 90 درصد اعتبارات جذب شده است.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در خصوص پروژه کنارگذر جنوبی قوچان افزود: بزودی کلنگ شروع این پروژه عظیم با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال به زمین خواهد خورد.

کد مطلب 1807605

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