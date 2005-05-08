داروي بيماران هموفيلي به كشورهاي همسايه قاچاق مي شود

احمد قويدل در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان مطلب فوق افزود: گزارشاتي از قاچاق فاكتور 8 انعقادي به كشورهاي جمهوري آذربايجان ، ارمنستان در اختيار داريم كه به كرات هم به مسئولان گزارش شده است.

وي تصريح كرد: در كشورهاي ذكر شده داروهايي كه توسط دولت ايران با سريالهاي معين خريداري گرديده است در بازرا سياه به بيماران هموفيلي اين كشورها فروخته مي شود.

مدير عامل كانون هموفيلي ايران سپس به طوماري كه از سوي بيماران هموفيلي اهواز به دفتر كانون ارسال شده است، اشاره كرد و گفت: طوماري از سوي 122 بيمار هموفيلي ساكن اهواز به دفتر كانون هموفيلي تهران ارسال شده كه در آن بيماران خواستار رسيدگي مسئولان بهداشت و درمان به وضعيت آن ها و برطرف ساختن كمبود فاكتور در اين شهر شده اند.

قويدل اظهار داشت: در اين نامه آمده است كه بچه هاي كوچك مبتلا به هموفيلي اولين قربانيان كمبود فاكتور 8 انعقادي هستند و به سادگي در اثر اين كمبودها به خيل معلولين كشور افزوده مي شوند.

وي افزود: در نامه فوق به موضوع قاچاق دارو به كشورهاي همجوار و بازار سياه دارو در اهواز نيز اشاره شده و بيماران خواستار رسيدگي فوري به وضع كنوني شده اند.