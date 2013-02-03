به گزارش خبرنگار مهر، علی اللامی روز یکشنبه در دیدار با محمد جواد محمدی زاده رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان ابرازامیدواری کرد که دولت عراق در سال 2013 حداقل دو طرح مشترک با جمهوری اسلامی ایران به منظور مقابله با پدیده ریزگردها و توسعه بیابان اجرا کند .

وی خاطرنشان کرد: تاکنون وزارت محیط زیست عراق اقدامات و طرح های خوبی را برای مقابله با پدیده ریزگرد و توسعه بیابان انجام داده است و پس از سفررییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران به عراق و گفت و گو با مسوولان این کشور در زمینه مقابله با ریزگردها ، کمیته ای متشکل از کارشناسان تشکیل شده است .

مشاور عالی وزیر محیط زیست عراق افزود: این کمیته تاکنون فعالیت های گسترده ای انجام داده است و تمامی فعالیت ها را به شورای وزیران عراق ارایه می دهد. همچنین مقرر شده است که یک کمیته عالی زیر نظر معاون نخست وزیر عراق و متشکل از وزرای ذیربط تشکیل شود. علاوه براین قرار است کمیته ای متشکل از کارشناسان ذیربط نیز شکل بگیرد تا برنامه ها و طرح های مورد توافق را در کمیته عالی مطرح کند تا کارشناسان کمیته عالی نسبت به اجرایی شدن آنها تصمیم بگیرند.

اللامی یادآور شد که تشکیل این کمیته ها در خارج از وزارتخانه محیط زیست عراق است ووظیفه این وزارتخانه هماهنگ کردن این کمیته ها و حرکت دادن آنها به سمت جلو است.

مشاور عالی وزیر محیط زیست عراق گفت: در حال حاضر کمیته های متعددی نیز در داخل وزارتخانه محیط زیست عراق تشکیل شده است که این کمیته ها نیز با حضور فعال متخصصان و کارشناسان در حال بررسی روش های مقابله با پدیده ریزگردها هستند.

به گفته وی، نخست وزیرعراق بر مستحکم شدن روابط بین ایران و عراق و اجرای طرح های مشترک میان این دو کشور در زمینه مقابله با ریزگردها تاکید دارد.

همچنین در ادامه ماجد حمید راضی رییس مرکز تحقیقات آب و هوای عراق گفت: این مرکز بعد از توافق بین دو کشور ایران و عراق تاسیس شده است و فعال سازی و ارتقای فعالیت های علمی و دانشگاهی میان دو کشور اولین اقدام این مرکز بود.

وی خاطرنشان کرد : شناسایی منابع گرد و غبار از اهمیت زیادی برخوردار است . تاکنون مرکز تحقیقات آب و هوای عراق تحقیقات زیادی در زمینه مقابله با ریزگردهاانجام داده است و در این زمینه پیشنهاد ایران برای کاشت درخت در اطراف شهر کربلا توسط استانداری و وزارت محیط زیست عراق در حال بررسی است .

مسوول پرونده مبارزه با بیابان زایی گفت : بعد از امضای تفاهم نامه های مشترک بین ایران و عراق ، سازمان ملل متحد نیز فعالیت هایی را برای مقابله با ریزگردها انجام داد و در این زمینه برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ( یونپ ) تلاش کرد یک کنسرسیوم منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار تشکیل شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان امروز - یکشنبه - با علی اللامی معاون و مشاور عالی وزیر محیط زیست عراق دیدار و گفت و گو کرد .

در این دیدار ماجد حمید راضی مشاور فنی وزیر محیط زیست عراق و مسوول پرونده مبارزه با بیابان زایی، ˈ رنه آکارونˈ رییس هیات یاری رسانی سازمان ملل در ایران (یونامی) و سالواتوره رییس یونامی در عراق حضور داشتند .