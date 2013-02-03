13 طرح عمرانی شهرک های صنعتی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی اجرای 50 هزار متر مکعب زیرسازی و آسفالت، 28کیلومتر عملیات گازرسانی، شش کیلومتر جدول گذاری سنگی، ایجاد یک هکتار بوستان و 11 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب را از جمله این طرح ها عنوان کرد.

حامد یحیی افزود: ساخت 10 واحد تجاری، چهار کیلومتر روشنایی معابر و 21 کیلومتر خطوط انتقال آب از دیگر طرح های عمرانی بهره برداری شده در ایام دهه فجر در 9 شهرک صنعتی استان است.

وی تصریح کرد: شهرک های صنعتی استان با هدف تجمیع صنایع کوچک و متوسط ، تسهیل آماده سازی زیرساخت ها و خدمات رسانی بهینه به واحدها ایجاد شده و هم اینک در 26 شهرک و ناحیه صنعتی فعال این منطقه یکهزار و 985 واحد تولیدی و صنعتی مستقر هستند.