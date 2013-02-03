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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

در استان مرکزی/

13 طرح عمرانی شهرک های صنعتی به بهره برداری رسید

13 طرح عمرانی شهرک های صنعتی به بهره برداری رسید

اراک - خبرگزاری مهر: 13 طرح عمرانی با اعتبار یکصد میلیارد و 720 میلیون ریال به مناسبت دهه فجر در شهرک های صنعتی استان مرکزی بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی اجرای 50 هزار متر مکعب زیرسازی و آسفالت، 28کیلومتر عملیات گازرسانی، شش کیلومتر جدول گذاری سنگی، ایجاد یک هکتار بوستان و 11 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب را از جمله این طرح ها عنوان کرد. 

حامد یحیی افزود: ساخت 10 واحد تجاری، چهار کیلومتر روشنایی معابر و 21 کیلومتر خطوط انتقال آب از دیگر طرح های عمرانی بهره برداری شده در ایام دهه فجر در 9 شهرک صنعتی استان است.

وی تصریح کرد: شهرک های صنعتی استان با هدف تجمیع صنایع کوچک و متوسط ، تسهیل آماده سازی زیرساخت ها و خدمات رسانی بهینه به واحدها ایجاد شده و هم اینک در 26 شهرک و ناحیه صنعتی فعال این منطقه یکهزار و 985 واحد تولیدی و صنعتی مستقر هستند.

کد مطلب 1807612

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