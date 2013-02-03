هیچ کس تضمین نکرده که مرتضوی تا ابدالدهر مسئول خواهد ماند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس در بررسی طرح استیضاح خود طی سخنانی در پاسخ به دو نماینده موافق استیضاح که در جلسه نوبت عصر صحبت کردند اظهار داشت: تا این لحظه همه آنچه که ما انجام دادیم دقیقا طبق ضوابط قانونی بوده است و ذره ای از آن عدول نکردیم.

وی ادامه داد: قانون فصل مشترک همه تعاملات و سخنان ما باید باشد. ما اگر تصمیمی گرفتیم تدبیر کردیم برای اداره بهتر امور بر اساس تشخیص و مسئولیتی که بر عهده مان نهاده شده، استفاده از ظرفیت های قانونی بوده است. اگر کسی یا عزیزی برداشتش از قانون با آنچه از ظاهر قانون استفاده می شود، با ما تفاوت دارد، نیازی نیست که اینقدر به ما نسبت قانونشکنی و قانون ستیزی و امثال آنها را بدهد.

شیخ الاسلامی ادامه داد: دیوان عدالت اداری حکم داده و حکم اجرا شده است رئیس محترم دیوان محاسبه کرده است و گفته است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را اجرا و نتیجه را برای ما ارسال کرد.

وی خطاب به موافقان استیضاح گفت: برادر عزیز اگر جنابعالی به قانون احترام می گذارید آیا دیوان عدالت اداری و رئیس محترم آن، از قانون بی خبر است؟ از اقدامات ما بی اطلاع است؟ اتفاقا خبرنگار در یک پرسش چالشی این مطلب را می پرسد. ادامه می دهند که موضوعی که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و اجرا شد. ما قانون را تفسیر به رای نکردیم. همه می دانند که در مباحث حقوقی، عرف و رویه های جاری از ملاک های مورد اعتنا است.

وزیر کار ادامه داد: بنده عرض کردم در طول چندین سال گذشته سابقه 6 مدیر عامل صندوق را بررسی کردم. 5 نفر آنها با قرائتی که شما از قانون دارید واجد صلاحیت نبودند اما منصوب شدند چرا آن موقع اعتراضی نبود؟ برای آنکه تفسیر مطابق با آن چیزی بود که در آن زمان مسئولان به آن رسیده بودند و ما هم بر آن باور بودیم. برداشت ما از قانون این بود که بحث رشته تحصیلی و سابقه خدمت در رشته های مختلف.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: رویه این بود برداشت ما هم همین بود. ناگهان مواجه شدیم عده ای از عزیزان برداشت دیگری دارند. خوب اشکالی ندارد رفتند به این برداشت وجه قانونی هم بخشیدند. ما هم اجرا کردیم اما در همین قانون آمده بود که دولت می تواند اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را اصلاح کند خوب اصلاح کرد دولت است و مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد تشخیص داد که باید این کار را بکند. برمبنای کارشناسانه و عالمانه این کار را انجام داد. اتفاقات اگر بحث تخصصی باشد بنده به جرات و قاطعیت عرض می کنم که آن چه که در ماده 17 قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده ناظر بر همین برداشتی است که ما داریم.

وی گفت: نهایتا عده ای نمی پسندند در مسیر قانونی رفته ایم و برداشت دیگری به ما دیکته شد و ما هم پذیرفتیم و به موجب قانون یک حرکت انجام دادیم. دعوا نیست، دور زدن قانون کدام است؟ اصلا این حرف ها نیست برای اداره کشور مسئولان تصمیم می گیرند. هر روز شما هم در مجلس از صبح می نشینید. وقت و بی وقت در کمیسیون ها و جاهای مختلف برای اداره امور کشور تصمیم می گیرید جرح قوانین و مقررات می کنید فردا دوباره آن را اصلاح می کنید. دوباره سه باره چند باره، چه اشکالی دارد؟

وی با بیان اینکه بار سنگین مسئولیت اجرایی بر دوش دولت است گفت: ضوابط آیین نامه ها و دستورالعمل ها در اختیار دولت است این طبق قانون است چرا باید این را از دولت سلب کنیم؟ اگر یک سال پیش یا 11 ماه پیش دوستان راجع به آقای مرتضوی مباحثی داشتند، به هر حال ایشان مسئولیتی نداشت و اقداماتی در این حوزه نکرده بود. امروز سابقه 11 ماه عملکرد ایشان را نیز پیش رو داریم. آیا این عملکرد موفق نبود؟ ما که در تامین اجتماعی می بینیم همه شاخص های ما مثبت است ما که می بینیم در تامین اجتماعی که ما پس از سالها از نقطه سربه سری عبور کرده بودیم امروز دوباره رشد مثبت پیدا کرده ایم ما هم اکنون ذخیره احتیاطی داریم. الان جامعه کارگری، کارفرمایی و ... همه موافق این جریان هستند. آیا این حمایت ها برای شما که نمایندگان محترم مجلس هستید و از بدنه اجتماعی این مملکت اعلام و ایجاد شده، هیچ پیام مثبتی ندارد. آیا این برای ما افتخار نیست که توانستیم با همیاری و همدلی همه بدنه اجتماعی جامعه و مخاطب خود را همراه و همدل کنیم افتخار نیست؟ آفرین ندارد و به خاطر آن باید سرزنش بشویم و احیانا متهم بشویم که با اعمال فشار جریانات انبوه و عظیم به جنبش آمدند و احیانا به شما 4 تا تلفن زدند؟

وی گفت: بنده مطلق با هیچ احدی برای لغو این استیضاح لابی نکردم تلفن نزدم، خواهش نکردم هر عزیزی به من مراجعه کرد و اعلام کرد که می خواهم در جهت رفع استیضاح یا اداره فضای جلسه یا سخنران مثبت صحبت کنم هیچ کلمه ای از زبان من نشنید. من به همه همکارانم گفتم بروید کارتان را بکنید، خود بنده تا آخرین لحظه ساعت 10 شب گذشته کار مردم را انجام دادم. 10 شب نشستم و چند مطلب جور و یادداشت کردم تا خدمت شما ارائه دهم. ما به کارمان سفت وسخت چسبیده ایم ادعا می کنیم که در کارمان هم بسیار موفق بوده ایم کما اینکه در تمام این مباحثی که مطرح شد درباره انتصاب یک فرد اتهاماتی مطرح شد.

وی گفت: ما این اتهامات را بررسی کردیم و از نظر ما این اتهامات اثبات نشد ما به مجرمیت آقای مرتضوی نرسیدیم اما صلاحیت های او را احراز کردیم. 4 ساعت در جلسه هیات امنا بحث کردیم یکایک این موضوعات مطرح شد با نقادی و دقت بالا. ما پاسخ گرفتیم اصرار نداریم بی خودی مردم را متهم و محکوم به مجازات کنیم .

شیخ الاسلام ادامه داد: ما چکاره ایم . بین خود و خدای باید حجت داشته باشیم. گیرم من جواب شما را بدهم یا ندهم. البته این مهم است اما بیشتر از آن برای من مهم است که جواب خدا را بدهم چرا باید به خاطر یک اتهاماتی که 11 ماه در فضای رسانه ای علیه یک نفر گفته می شود تصمیم بگیرم و به عنوان یک فرد هر چند کوچک، با این تصمیم خود عملا پای همه آن اتهامات امضا کنند من حق چنین کاری ندارم. با احدی الناسی این کار را نمی کنم اگر بنا به گفتن باشد آقایان استیضاح کننده بعضا پیغام داده اند مدیر کل فلان جا را بردار امضا را پس می گیریم پس هم گرفتند گفتم آقا امضا را پس بدهید بنده اگر قرار بود مدیر کل را با فشار عوض کنم اصلا کار به اینجا ها نمی کشید.

به گزارش مهر بعد از این سخنان جمعی از نمایندگان که از استیضاح کنندگان بودند با صدای بلند این سخنان را رد کرده و خواستار بیان تذکر شدند.

شیخ الاسلامی ادامه داد: به نظرم می آید که من باید خیلی با دقتی به جزئیاتی که در این میان می گذرد و متاسفانه در بیان اغوال گاهی بی دقتی صورت می گیرد توجه لازم را داشته باشیم. مهم است که اولا به وظیفه شرعی و الهی خود عمل کنم .پای اخلاق و معنویت و انسانیت و جوانمردی بایستم و در کنار همه اینها قانون را رعایت کنم.

وی گفتم هیچگاه ما از قانون عدول نکرده ایم و هر آنچه که درباره بی قانونی و قانون ستیزی ما گفته شد ، بنده نمی پذیرم. هرگز صحت ندارد اگر به آن مزاح بسیار جالبی که فرمودند بنده در طول 20 سال مدیریت پایم به هیچ کدام از دستگاههای وزارتی نکشید، این برای من یک افتخار است نه اینکه چون نکشید ، امروز کار به اینجا کشیده است ، نه خیر بنده همیشه رعایت کرده ام در این فقره اخیر هم رعایت کرده ام به فضل الهی بعد از این هم رعایت خواهم کرد.

وزیر کار گفت: حالا آقای مرتضوی منصوب شد هیچ کس تضمین نکرده است که او تا ابدالدهر مسئول خواهد ماند . ما بارها و بارها شده مدیرانی را منصوب کرده ایم پس از مدتی دیده ایم که توان کافی ندارد راجع به او تصمیم گرفته ایم . دیدم شرایطی که ما مد نظر داشتیم و در مورد او احراز شده می دانستیم واجب نیست اصلاح کردیم. وزیر گفت برخی ها به من فشار می آوردند که شما باید شما باید بنویسید عزل مرتضوی! حالا چه اصرار داریم که بنویسیم عزل مرتضوی. بنده می نویسم در هامش نامه ریاست محترم مجلس به هیات امنا ، دبیر هیات امنا و سایر مسئولان جهت اقدام لازم در ارتباط با اجرایی شدن متن نامه. این یعنی همان . چه دلیلی دارد که بیخودی دعوا کنیم و اختلاف و ناراحتی به هر حال خدماتی برای این کشور داشته اند داشته باشیم. چه اصراری باید داشته باشیم که حتی سلیقه های ما با هم یکی باشد. ایشان یک سال کار کرده است بین خود و خدا بیاید بررسی کنید ببینید آیا عملکرد ایشان عملکرد بدی بود؟

وی ادامه داد: این عملکرد که به نظر من عملکرد مثبتی بود و نمره بالایی هم می گیرد در پیش نگاه نقادانه دوستان عزیز ما آیا نباید مورد ارزیابی قرار بگیرد .