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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

آغاز مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه مبارک فجر در باسمنج

آغاز مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه مبارک فجر در باسمنج

تبریز - خبرگزاری مهر: مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه مبارک فجر در باسمنج امروز یکشنبه با پیروزی تیم سپاه منطقه باسمنج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری یک دیدار، صبح امروز مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه مبارک فجر در باسمنج آغاز شد و طی آن تیم سپاه منطقه باسمنج با نتیجه چهار بر دو تیم شهید یوشاری مرند را با شکست مواجه کرد.

در بازی دوم این مسابقات نیز تیم کلانتری باسمنج با نتیجه مشابه چهار بر دو از سد تیم شهرداری باسمنج گذشت.

این رقابتها با حضور هشت تیم در دو گروه برگزار می شود و بر اساس برنامه قرار است از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی راه یابند.

مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه مبارک فجر به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان باسمنج در حال برگزاری است.

کد مطلب 1807618

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