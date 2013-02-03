عصبانیت صهیونیستها از پیشرفتهای هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ایهود باراک" وزیر جنگ مستعفی رژیم صهیونیستی ادعاهای پیشین مقامات این رژیم درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را تکرار کرد.

وی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر مدعی شد وجود یک ایران هسته ای برای منطقه خطرناک بوده و رژیم صهیونیستی تمام گزینه ها را برای مقابله با آن در دستور کار دارد.

به ادعای باراک، دستیابی ایران به فناوری هسته ای وضع منطقه را پیچیده تر، خطرناک تر کرده و مقابله با این کشور را پرهزینه تر می کند.

مقامات صهیونیستی در حالی پروژه ایران هراسی را با ادعاهای خطرناک بودن برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان مطرح می کنند که گزارش نهادهای بین المللی مانند آژانس انرژی هسته ای شاهدی بر دروغین بودن این ادعاها است.