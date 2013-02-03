پیشرفتهای جامعه ارمغان انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه مراسمی با حضور قربانعلی مقبلی فرماندار پاکدشت، معاون برنامه ریزی فرماندار، جمعی از مسئولان آموزش و پرورش شهرستان، معلمان و اولیای دانش آموزان در آموزشگاه ثامن الحجج مسکن مهر پاکدشت به مناسبت ایام الله دهه فجر برگزار شد.

قربانعلی مقبلی در این مراسم طی سخنانی با اشاره به حقارت و وابستگی کشور و ملت ایران در زمان طاغوت گفت: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) به ملت ایران عزت و عظمت بخشید.

ایمان دینی خود را تقویت کنیم

وی در ادامه با اشاره به سه عامل مهم که باعث پیروزی انقلاب شد یعنی ایمان به اسلام، حضور مردم و اطاعت از ولایت، افزود: رمز ماندگاری انقلاب و جمهوری اسلامی نیز به همین سه اصل امکان پذیر است و باید ضمن اینکه ایمان دینی خود را تقویت کنیم و حضور در صحنه داشته باشیم از ولایت و رهبری اطاعت کنیم.

فرماندار پاکدشت در ادامه انقلاب اسلامی را منشأ بیداری اسلامی در جهان خواند و عنوان داشت: پیشرفتهای حاصل شده در زمینه های علمی، فناوری و هسته ای و اقتدار امروز نظام را از برکت خون شهدا و استقلال آزادی جمهوری و اسلامی ارمغان انقلاب است.