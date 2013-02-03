به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا یاوری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه کتاب استانداری اظهار داشت: در دهه فجر 142 ایستگاه کتاب با دو میلیون و 250 هزار کتاب در کل کشور افتتاح می‌شود که 12 درصد آن به اصفهان اختصاص یافته است.

وی افزود: برای این ایستگاه‌های کتاب 280 هزار کتاب در 15 عنوان با موضوع‌های کودک و نوجوان، اجتماعی، فرهنگی و رمان برای این ایستگاه‌ها در نظر گرفته شده و اعتبار این طرح در اصفهان بالغ بر یک میلیارد تومان است.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان بیان داشت: از این تعداد 127 هزار عنوان در ایستگاه کاوه، 105 هزار عنوان کتاب در ترمینال صفه ، 42 هزار فرودگاه 10 هزار و 500 عنوان در ایستگاه راه‌آهن و سه هزار عنوان کتاب برای استانداری در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون از نهادهای مختلف درخواست برپایی ایستگاه‌‌های مطالعاتی را داشته‌ایم، گفت: تا سال آینده 36 ایستگاه در اصفهان داریم و با افتتاح ایستگاه در ارگان‌های مختلف این امید می‌رود که شاهد تحولی نو در امر کتاب‌خوانی استان باشیم.

یاوری اضافه کرد: با هر ارگانی که آمادگی داشته باشد، نیمی از هزینه ایستگاه‌های کتاب را تقبل کند، برای برپایی این ایستگاه‌ها و پذیرش 50 درصد هزینه‌های دیگر همکاری و سازه دستگاه نیز به آنها اهداء می‌شود.

سیر مطالعاتی مشخص در ایستگاه‌های مطالعه سطح شهر

وی با اشاره به اینکه این طرح با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب که کتاب باید در دسترس مردم باشد، پایه‌گذاری شد، بیان داشت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب درباره سیر مطالعاتی کتاب‌های این ایستگاه مطالعه سیر مطالعاتی مشخص و پیوسته‌ای دارد.

مدیر کل کتابخانه‌های استان اصفهان تاکید کرد: اگر کتابی را از میان کتاب‌های ایستگاه مطالعه مورد علاقه و توجه شخصی قرار گیرد، می‌تواند برای هر کتاب مبلغ دو هزار تومان به شماره حساب پشت کتاب واریز کند.

به گزارش مهر امروز در سومین روز از ایام‌الله دهه فجر پنج ایستگاه کتاب در مکان‌های پرتردد شهر اصفهان شامل ترمینال صفه و کاوه، فرودگاه، استانداری اصفهان و ایستگاه قطار افتتاح شد.