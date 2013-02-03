40 دوره رقابت ورزشی در استان کرمان به مناسبت دهه فجر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: 40 دوره رقابت استانی و کشوری در رشته های مختلف ورزشی همزمان با ایام الله دهه فجر در این استان برگزار می شود.

محمد فولادی افزود: این مسابقات از سوی هیات های ورزشی و دستگاه های عضو کمیته ورزش ستاد دهه فجر استان کرمان با مشارکت ورزشکاران برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همایش بزرگ ورزش صبحگاهی نیز همزمان با سالروز ورود امام خمینی (ره) به میهن با حضور گسترده مردم و ورزشکاران در ورزشگاه شهید سلیمی کیا کرمان برگزار شد.

فولادی، به برگزاری نخستین جشنواره مشترک فرهنگی ورزشی دستگاه های عضو کمیته ورزش ستاد دهه فجر استان کرمان اشاره و اظهار کرد: این برنامه در سالن ورزشی پاس با همکاری باشگاه فرهنگی و ورزشی پاس و اداره ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کرمان، برنامه شاخص این ایام را برگزاری همایش بزرگ کویرنوردی استان عنوان کرد و گفت: این همایش در کلوت های شهداد از سوی هیات ورزش های همگانی و با مشارکت مجموعه ورزشی کارگران برگزار شد.

فولادی، گفت: جشن تجلیل از زنان برتر در رفسنجان، جشن بزرگ ورزش زورخانه ای 16 بهمن در سالن شهید تجلی و جشنواره فرهنگی ورزشی عفاف ویژه بانوان 17 بهمن در مجموعه ورزشی بشری از سایر برنامه ها در ایام الله دهه فجر خواهد بود.

وی جشنواره بزرگ بازی های بومی و محلی در شهرستان بم و مسابقه شترسواری جنوبشرق کشور در شهرستان فهرج را از سایر برنامه ها اعلام کرد.

همنوایی 34 مرشد در 22 بهمن

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان، بیان کرد: در اقدامی ماندگار همنوایی 34 مرشد را به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و پرواز پاراموتورها در 22 بهمن در میدان عاشورا خواهیم داشت.

فولادی، گفت: در پایان 10 روز اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی، همه ورزشکاران و جوانان و فعالان این عرصه ها با شور و شکوه بسیار در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهند کرد.

کلاس داوری درجه سه شطرنج در کرمان برگزار می شود

نایب رییس هیات شطرنج استان کرمان گفت:‌کلاس داوری درجه سه شطرنج از 20 بهمن به مدت پنج روز در محل هیات شطرنج استان کرمان برگزار می شود.

'علیرضا موسی علی' افزود: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی باید عضو سامانه جامع فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران بوده و کارت بیمه و حداقل 19 سال سن داشته باشند.

بیان کرد: با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

وی گفت:‌آزمون پایانی این دوره آموزشی پس از پایان کلاس از سوی نماینده فدراسیون شطرنج برگزار می شود و نمره قبولی در کلاس 70 از 100 خواهد بود که برای قبول شدگان نهایی کارت داوری درجه سه صادر خواهد شد.

برترین های ووشو استان کرمان در گروه سنی بزرگسالان معرفی شدند

برترین های ووشو استان کرمان از حدود 150 شرکت کننده روز جمعه در رقابت های قهرمانی ووشو استان در گروه سنی بزرگسالان معرفی شدند.

در بخش ساندا تیم ثامن الحجج رابر، کرمان و بردسیر به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش انفرادی نیز در وزن منهای 52 کیلوگرم 'رسول علیزاده' از بردسیر، 'جواد پورزاد' از رفسنجان به ترتیب اول و دوم و 'میلاد مالکی' از رابر و 'معین درگاهی' از زرند به طور مشترک سوم شدند.

همچنین در وزن منهای 56 کیلوگرم 'سبحان سلاجقه' از رابر، 'محمد انجم شعاع' از کرمان رتبه های اول و دوم و 'محمد شعبانی' از رابر و 'امیر رمضانی' از کرمان به طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

در وزن منهای 60 کیلوگرم، 'محمد غلامی' از کهنوج، 'حجت روی جغین' از منوجان به ترتیب جایگاه اول و دوم و 'امیر پیام' و 'جواد خواجه حسنی' هر دو از رابر به طور مشترک جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند.

در وزن منهای 56 کیلوگرم نیز 'محسن اسکندرزاده' از کرمان و 'محمدجواد رجایی' از جیرفت اول و دوم و 'پدرام ایلاقی' از کرمان و 'حسین محمودی' از شهربابک به طور مشترک سوم شدند.

همچنین در وزن منهای 70 کیلوگرم 'مهدی سلاجقه' از رابر و 'ایوب رحمانی' از کرمان رتبه های اول و دوم و 'حسین عارفی' و 'محمد شجاعی' هر دو از کرمان به طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

در گروه سنی منهای 75 کیلوگرم، 'مهدی جهانشاهی' از بم، 'امیرحسین سعادت' از رفسنجان اول و دوم و 'علی کریم زاده' از رفسنجان و 'علی امیر پورسعید' از بردسیر به طور مشترک سوم شدند.

در گروه سنی منهای 80 کیلوگرم 'هادی مرحمت' از جیرفت، 'احسان دامن سوز' از رابر جایگاه اول و دوم و 'احمدعلی محمدی' از شهربابک و 'مهدی احمدزاده' از منوجان به طور مشترک جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین در گروه سنی جوانان، در وزن منهای 48 کیلوگرم 'پدرام پایمرد' از منوجان، 'محمدرضا شکیبا' از کرمان و 'آرش زارعی' از منوجان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در گروه سنی منهای 52 کیلوگرم نیز 'محمدحسین رییسی' از کهنوج، 'محمدعلیخانی' از بافت و 'رضا شورآبادی' از منوجان به ترتیب جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در گروه سنی منهای 56 کیلوگرم 'محمد میرزایی' از بافت، 'محمد اوژند' از منوجان اول و دوم و 'محمد خدایی' از کرمان و 'محمدرضا اکبرزاده' از بردسیر به طور مشترک سوم شدند.

در گروه سنی منهای 60 کیلوگرم 'پوریا محسنی' از جیرفت، 'مهدی ترکمانی' از کهنوج جایگاه اول و دوم و 'محمد سلاجقه' و 'مسعود سبک خیز' هر دو از رابر به طور مشترک جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین در گروه سنی منهای 65 کیلوگرم 'محمدرضا فرامرزپور' از کرمان، 'علیرضا بدری' از شهربابک و 'امیر زندوکیلی' از کهنوج به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

نفرات برتر این دوره از رقابت ها از هفته آینده در اردوی مشترک با بازیکنان حاضر در لیگ برتر شرکت خواهند کرد و در پایان برترین های ووشو استان برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی در اسفند سال جاری راهی تهران می شوند.

34 برنامه ورزشی به مناسبت دهه فجر در این کوهبنان اجرا می شود

'رضا رفیع زاده'، رییس اداره ورزش و جوانان کوهبنان افزود: برای گرامیداشت این ایام و ایجاد شور و نشاط هرچه بیشتر بین جوانان و مردم کوهبنان این برنامه ها در بخش های مختلف برگزار خواهد شد.

وی درباره برنامه های ویژه ورزش همگانی در این ایام گفت: برگزاری همایش پرواز بادبادک ها در تپه های بی بی عصمت، همایش پیاده روی بانوان از میدان شهدا تا امامزاده سلیمان شاه، همایش کوهپیمایی عمومی و دوچرخه سواری در بلوار بین الحرمین از جمله این برنامه هاست.

رفیع زاده، اظهار کرد: مسابقات مختلف ورزشی در بخش طغرالجرد، ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی در روستاهای شهرستان کوهبنان، فوتسال، مسابقات چهارجانبه والیبال و همچنین رقابت های طناب کشی در ایام الله دهه فجر در این شهرستان برگزار می شود.

وی بیان کرد: برگزاری مسابقه دو و میدانی از میدان انقلاب تا میدان شهدا، مسابقات تنیس روی میز در دو گروه سنی نوجوانان و جوانان و مسابقات دارت از سایر برنامه های دهه فجر در این شهرستان خواهد بود.

رییس اداره ورزش و جوانان کوهبنان گفت: آیین گل افشانی قبور شهدا توسط ورزشکاران، اعزام تیم منتخب جودو شهرستان کوهبنان به رقابت های استانی به میزبانی سیرجان در بخش بانوان و به میزبانی کرمان در بخش مردان، اعزام تیم های منتخب ورزش های بومی و محلی شهرستان کوهبنان برای شرکت در جشنواره ای در همین رابطه در بم نیز در ایام الله دهه فجر انجام خواهد شد.

رفیع زاده، به بهره برداری از آکادمی تنیس روی میز و ژیمناستیک و آغاز عملیات اجرایی سالن ورزشی روستای ده علی کوهبنان در ایام الله دهه فجر اشاره کرد.

وی گفت: همچنین جمعی از ورزشکاران، مربیان، داوران و روسای هیات های ورزشی به مناسبت ایام الله دهه فجر با امام جمعه و مسوولان شهرستان کوهبنان دیدار و در پایان نیز همه ورزشکاران و متولیان امور ورزش و جوانان در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن شرکت می کنند

پوریا درینی استاد بزرگ شد



عنوان استاد بزرگی پوریا درینی در جلسه هیات رئیسه فدراسیون بین المللی شطرنج به وی اعطا شد.

جلسه هیات رئیسه فدراسیون شطرنج با حضور مهندس کامبوزیا نایب رئیس و عضو هیات رئیسه فیده در ارمنستان برگزار شد و عناوین مختلف شطرنجبازان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این خبر عنوان استاد بزرگی پوریا درینی نیز با تصویب اعضای هیات رئیسه فیده به وی اعطا شد.

گفتنی است در این جلسه همچنین عنوان داوری فیده شهره بیات، فریبا باقرزاده، حمیدرضا جدیدی،‌محمود طرازی و لیلا مجیدیان نیز تایید شد.

یک دوره بازی های بومی و محلی در سیرجان برگزار شد

رییس هیات ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی شهرستان سیرجان گفت: رقابت های گوی بازی با حضور 10 تیم از روستاهای سیرجان در بخش زیدآباد برگزار شد.

'رضا صدوقی' افزود: تیم های ملک آباد 'الف' و 'ب' و دهنو قلعه زیدآباد در پایان این رقابت ها به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی همچنین به برگزاری رقابت های فوتسال روستایی و عشایری به مناسبت دهه فجر اشاره و اظهار کرد: این رقابت ها نیز از روز شنبه با حضور 16 تیم از روستاهای شهرستان سیرجان آغاز شده است.

رییس هیات ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی سیرجان، گفت: این رقابت ها تا پایان ایام الله دهه فجر در سالن هلال احمر سیرجان برگزار می شود.

تیم دوچرخه سواری کورسی کرمان سه مدال در مسابقات کشوری کسب کرد

رییس هیات دوچرخه سواری استان کرمان گفت: تیم کورسی کرمان در رقابت های قهرمانی کشور دو مدال طلا و یک نقره کسب کرد

'حسین نژادعابدی' افزود: این رقابت ها در گروه سنی جوانان و در رشته جاده در شهرستان محلات برگزار شد.

وی ادامه داد: 'فرزاد روح الهی' و 'مهدی عبادالهی' در این رقابت ها مدال طلا و همچنین 'مهدی عبادالهی' یک مدال نقره دیگر کسب کرد.

نژاد عابدی، بیان کرد: در مجموع تیم کورسی کرمان مقام چهارم تیمی این رقابت ها را به خود اختصاص داد.



