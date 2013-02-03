16 باب مزرعه تکثیر و پرورش آبزیان در کرمانشاه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث شهبازی گفت: از این تعداد،12 مزرعه سردآبی، 2مزرعه گرمابی ویک مرکز تکثیرو تولید بچه ماهی قزل آلا ویک مورد بهره برداری از ماهیان آب پشت سدهای احداثی است.

وی افزود: میزان اشتغالزائی ایجاد شده از بهره برداری این طرح ها، 136 نفر بوده که پیش بینی می شود دستاورد این تلاش، تولید یک هزار و 537 تن ماهیان سردآبی، 396 تن ماهیان گرمابی و5 میلیون قطعه بچه ماهیان قزل آلا در استان باشد.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود درسال 91، 15 هزار تن آبزیان از مزارع و منابع آبی مختلف استان برداشت وتولید شود.

شهبازی گفت: تلاش و همت مسئولان و دست اندرکاران استان در کنار زحمات بهره برداران بخش شیلات باعث شده تا همچنان شیلات استان رتبه نخست تولید آبزیان گرمابی را دربین استان های غیرساحلی کشور به خود اختصاص دهد.



بیش از 7 میلیارد تومان محصولات شیلاتی استان کرمانشاه صادر می شود

مدیر شیلات استان کرمانشاه گفت: در طی سال 91 ، بیش از 7 میلیارد تومان محصولات آبزی پروری شامل ماهیان گرمابی ، سردآبی و منجمد از طریق مرز پرویز خان به کشور عراق صادر شده است .

کیومرث شهبازی افزود: میزان محصولات صادر شده در سال 91 به 2000 تن رسیده که از نظر وزنی 33 و سه دهم درصد و از نظر ارزشی 16 و شش دهم درصد نسبت به سال 90 افزایش یافته است .

وی ادامه داد: صادرات یکی از مهمترین راهکارهای حمایت از تولید بوده و ارزش افزوده محصولات تولیدی را دوچندان می کند .

مدیر شیلات استان کرمانشاه در پایان گفت: بازار عراق مهمترین و بزرگترین مقصد عرضه ماهیان گرمابی و سردآبی استان بوده که بیش از 90 درصد ماهیان گرمابی تولید شده در مجتمع بزرگ پرورش ماهیان گرمابی شهدای قصرشیرین به این کشور صادر می شود.

