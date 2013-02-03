واکنش اسد به تجاوز اخیر تل آویو / سوریه توطئه ها را خنثی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، صبح امروز سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد.

در این دیدار اوضاع منطقه به ویژه اوضاع سوریه و تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به مرکز علمی و پژوهشی در منطقه جمرایا در حومه دمشق مورد بررسی قرار گرفت.

اسد در این دیدار گفت : این تجاوز نشان دهنده نقش مخرب رژیم صهیونیستی با همکاری دشمنان خارجی و مزدوران آنها در سرزمین سوریه به منظور بی ثباتی در سوریه و تضعیف آن و وادار کردن سوریه به دست برداشتن از مواضع ملی است.

وی تاکید کرد: سوریه با حمایت مردم و ارتش و پایبندی به مقاومت، قادر به مقابله با چالشها و طرحهای دشمنان است.

از سوی دیگر جلیلی نیز گفت : به طور حتم رهبران سوریه در برابر این تجاوز وحشیانه ای که نقش سوریه در محور مقاومت را هدف قرار داده است، با درایت عمل می کنند.

وی بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت مقاوم سوریه در برابر رژیم صهیونیستی و هماهنگی مستمر ایران با سوریه برای خنثی کردن توطئه هایی که با هدف بی ثباتی در منطقه اجرا می شود، تاکید کرد.

جلیلی ضمن تمجید از طرح سیاسی بشار اسد برای حل بحران سوریه بر آمادگی تهران برای کمک به موفقیت گفتگوی ملی به عنوان تنها راه خروج سوریه از بحران تاکید کرد.

در این دیدار همچنین روابط حسنه دو کشور و تمایل رهبران سوریه و ایران برای تقویت آن مورد رایزنی قرار گرفت.