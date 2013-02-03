  1. بین الملل
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

در مونیخ مطرح شد؛

درخواست وستروله برای ادامه مذاکرات هسته ای غرب و ایران

درخواست وستروله برای ادامه مذاکرات هسته ای غرب و ایران

وزیر امور خارجه آلمان خواستار ادامه مذاکرات هسته ای میان ایران و غربی ها در خصوص موضوع هسته ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان درباره گسترش بحران در خاورمیانه هشدار داد.

وی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و در گفتگو با هفته نامه "بیلد آم زونتاگ" از خطر جنگ داخلی در سوریه، روند سازش خاورمیانه و برنامه هسته ای صلح آمیز ایران به عنوان مثلث بحران خاورمیانه یاد و اعلام کرد این بحران ها، وی را نگران می کند.
 
وستروله در ادامه با دعوت از ایران برای ادامه مذاکرات هسته ای با غرب اظهار داشت : ما باید هر کاری را انجام دهیم تا از گسترش آتش بحران به تمام منطقه جلوگیری کنیم.
 
گفتنی است برنامه هسته ای ایران پایان بخش کنفرانس امنیتی مونیخ است که از روز جمعه آغاز شده و امروز ظهر به وقت آلمان به کار خود پایان خواهد داد.
کد مطلب 1807644

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