به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از سخنان امروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به رئیس جمهور وی از محمدحسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس خواست تا در خصوص گفتگوی تلفنی با فاضل لاریجانی توضیح دهد که فرهنگی در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: آقای فاضل به من گفتند مدتها شخص آقای مرتضوی پیگیر ملاقات با بنده بودند بعد از پیگیری های زیاد با این ملاقات موافقت کردم، عمده نشست با صحبت های ایشان همراه بود.

فرهنگی به نقل از فاضل لاریجانی ادامه داد: در جلسه فیلمبرداری در جریان نبود درعین حال آقای مرتضوی در طول جلسه اظهار ارادت های زیادی درباره رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه کرد.

فرهنگی افزود: آقای فاضل گفتند که برای دیدار مرتضوی با برادرم آیت الله صادق لاریجانی گفتگو کردم که آقای آملی نپذیرفت.

فرهنگی به نقل از فاضل لاریجانی ادامه داد: درخواست هایی هم درخصوص حل مشکلات مالی دانشگاه آزاد کردم.

فرهنگی توضیح داد: آقای آملی لاریجانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل و مشاور رئیس دانشگاه پیام نور هستند.