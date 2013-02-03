660 قهرمان و پیشکسوت ورزشی گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طهماسبی بعد از ظهر یکشنبه در کمیته ورزش شهرستان افزود: کمیته ورزش و جوانان برنامه های متعددی در دهه مبارک فجر برای جوانان و ورزشکاران پیش بینی کرده است.

وی اظهار داشت: همایش جوان و بصیرت از جمله برنامه هاست که در سالن ولایت سازمان تبلیغات گرگان برگزار شد.

مسئول کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر گرگان افزود: مسابقه دو عمومی با همکاری شهرداری گرگان برنامه ریزی شده که این مسابقه روز جمعه 20 بهمن ساعت 10 صبح از المان میدان بسیج گرگان آغاز و تا مجموعه ورزشی آزادی پایان می یابد و به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

طهماسبی ادامه داد: شرکت در این مسابقه برای عموم در تمام رده های سنی آزاد است.