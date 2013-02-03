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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

660 قهرمان و پیشکسوت ورزشی گلستان تجلیل شدند

660 قهرمان و پیشکسوت ورزشی گلستان تجلیل شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر گرگان از تجلیل از 660 نفر از قهرمانان، پیشکسوتان و خادمین ورزشی سال 90 با اهدا جوایزی از سوی مسئولان استانی و شهرستانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طهماسبی بعد از ظهر یکشنبه در کمیته ورزش شهرستان افزود: کمیته ورزش و جوانان برنامه های متعددی در دهه مبارک فجر برای جوانان و ورزشکاران پیش بینی کرده است.

وی اظهار داشت: همایش جوان و بصیرت از جمله برنامه هاست که در سالن ولایت سازمان تبلیغات گرگان برگزار شد.

مسئول کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر گرگان افزود: مسابقه دو عمومی با همکاری شهرداری گرگان برنامه ریزی شده که این مسابقه  روز جمعه 20 بهمن  ساعت 10 صبح از المان  میدان بسیج گرگان  آغاز و تا  مجموعه ورزشی آزادی پایان می یابد و به نفرات برتر جوایزی  اهدا خواهد شد.

طهماسبی ادامه داد:  شرکت در این مسابقه برای عموم در تمام رده های سنی آزاد است.   

کد مطلب 1807650

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