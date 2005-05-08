در مرحله تصميم گيري هستيم، اروپاييها بايد شتاب كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي با اشاره به اينكه مرحله كنوني مذاكرات هسته اي كشورمان با اروپايي ها وارد مرحله جديدي شده و ديگر نميتوان به گذشته بازگشت، گفت: تصميماتي گرفته شده و بخشي از فعاليت ها در اصفهان آغاز خواهد شد ولي اينكه در كدام مرحله و در چه بخشي، فعلا در حال بررسي است.
آصفي در خصوص اظهارات اخير بوچر مبني بر اينكه توافقنامه پاريس به معناي تمام فعاليتهاي غني سازي ايران است، ضمن قرائت بخشهايي از اين توافقنامه ادامه داد: آمريكاييها يا توافقنامه پاريس را نخواندهاند و يا اينكه جعل خبر ميكنند؛ چرا كه در اين توافق به صراحت آمده كه ايران ميتواند فعاليتهاي صلح آميز هسته اي را دنبال نمايد.
وي گفت: در بند 2 توافقنامه پاريس آمده است كه جمهوري اسلامي ايران بر اساس NPT ميتواند حقوقاش را اعمال نمايد و بند 4 اين توافقنامه نيز بر اينكه اعضاي اين معاهده ميتواند فعاليتهاي صلح آميز هسته ايشان را داشته باشند، تصريح دارد.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان همچنين اظهار داشت : در توافقنامه پاريس به صراحت آمده كه ايران ميتواند فعاليتهاي صلح آميز هسته اي داشته باشد و همچنين در بخش ديگري از آن بر اين مساله كه جمهوري اسلامي ايران تعليق غني سازي اورانيوم را به عنوان امري داوطلبانه و نه الزامي حقوقي پذيرفته اشاره شده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان تاكيد كرد: تصميمي كه در خصوص آغاز بخشي از فعاليتهاي هسته اي در اصفهان اتخاذ شده، كاملا هماهنگ با روح توافق پاريس بوده؛ ولي اروپاييها به واسطه فشار آمريكا هنوز نتوانستهاند به تعهداتشان عمل كنند.
آصفي در ارتباط با اخبار برخي رسانهها در خصوص انتقاد شديد به تيم مذاكره كننده كشورمان و درباره پيشنهاد ايران به اروپا مبني بر اينكه سانتريفيوژهاي تاسيسات نطنز از تعدادي مشخص تجاوز نخواهد كرد افزود: رسانهها برخي مطالب را مطرح ميكنند كه البته اين مطالب انعكاس افكار عمومي است. هر رسانهاي بيانگر بخشي از افكار عمومي و مجموع رسانهها نمايانگر مجموع افكار عمومي يك كشور است.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان ادامه داد: هر رسانهاي ايدههاي خود را دارد كه البته تا زمانيكه بحث انتقاد مطرح است و نه تخريب، اين ايدهها محترم است و ما به آنها احترام ميگذاريم؛ ولي برخي مسايلي كه گفته ميشود به هيچ وجه صحيح نيست و در متني كه در اختيار دارد و آن را به شما نميدهند اصلا بحثي در رابطه با عدد يا رقم مطرح نيست.
آصفي تاكيد كرد: آنچه كه كاملا مشخص است اينكه جمهوري اسلامي ايران بر حقوق مسلمش پا ميفشارد و مردم ما از اين حقوق صرفنظر نخواهند كرد؛ كليه كار ما نيز همكاري گسترده و جدي با اروپا و مطمئن ساختن آنها از اينكه فعاليتهاي ايران صلح آميز است، بود. اروپاييها نيز به لحاظ منطقي و فني به اين مسايل توجه دارند ولي ظاهرا برخي اوقات فشارهايي كه بر آنها وارد ميشود مشكلاتي را ايجاد ميكند.
وي همچنين درباره اينكه آيا آغاز برخي فعاليتها در اصفهان به توليد UF4 يا UF6 منجر خواهد شد؟ گفت: مساله اين است كه اين فعاليتها آغاز خواهند شد، حال چه زماني و چه بخشيهايي، اعلام خواهد شد. البته تصور شخصي من اين است كه امكان دارد اين فعاليتها به اين مرحله نيز منجر شود.
آصفي در ارتباط با اظهارات اخير آقامحمدي مبني بر اينكه اروپاييها يك هفته مهلت پاسخگويي به پيشنهادات ايران را دارند، اظهار داشت: اين بحث، بحث ضربالاجل نيست، ولي همانگونه كه پيش از اين نيز گفته شده، خانههاي جدول مذاكره با اروپا در حال پر شدن است و در مرحله تصميمگيري هستيم، حال اروپاييها بايد در روند پاسخگويي به پيشنهادات ما كمي شتاب كنند.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در خصوص پيشنهادات ايران به اروپا گفت: نخستين بند روابط محكم و سودمند ايران و اروپاست كه بايد تعريف شود؛ بحث ديگر مساله حدود غني سازي است كه بايد تعيين شود. نكتهي ديگر بحث ابزارهاي قانوني از قبيل NPT و پروتكل الحاقي و ... است كه تضمينهايي عينياند. بحث چهارم هم مسايل نظارتي است كه ايران در خصوص بازرسيها همكاري كرده و خواهد كرد؛ اگر كسي منطق داشته باشد با اين چهار بند قانع ميشود.
آصفي در خصوص دستگيري وزير سابق انرژي روسيه در سوئيس به خواست آمريكا و ارتباط وي با فعاليتهاي هسته اي كشورمان گفت: البته در اين خصوص خود روسها بايد اطلاع رساني كنند و اين بحث خيلي ارتباطي به جمهوري اسلامي ايران ندارد.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان همچنين خاطرنشان كرد: همكاري هسته اي جمهوري اسلامي ايران و روسيه بسيار شفاف و در چارچوب قوانين و مقررات بينالمللي است و اين قبيل گمانهزنيها تنها شايعات رسانهاياند و روسها خود بايد در اين رابطه اطلاع رساني كنند.
وي دربارهي اين مساله كه استراليا نيز چون انگليس به شهروندانش در خصوص امنيت فرودگاه امام (ره) هشدار داده است، گفت: در اينكه اين فرودگاه امن است هيچ ترديدي نيست، طبق برنامههاي قبلي، پروازها انجام ميشود. اين مسايل را هم بيشتر وسواس و تبليغاتي غير دوستانه ميدانيم، چرا كه تنها چند ساعت پيش از آغاز پروازها چنين مباحثي آغاز شد.
وي در پاسخ به سوالي در ارتباط با مساله خلع سلاح لبنان اظهار داشت: روشن است كه حزبالله گروهي لبناني است و در رابطه با آيندهي آن مسوولان لبناني بايد تصميم گيري نمايند ولي ما بر اين باوريم كه تا زمانيكه رژيم صهيونيستي به عنوان يك تهديد در منطقه حاضر است لبنان حق دارد از خود دفاع و همچنين مقاومت نمايد و اين حرفي بر اساس منطق است و در شرايط فعلي اظهاراتي با اين مباني بياساساند.
آصفي در ارتباط با مساله تحريم سوريه از جانب آمريكا گفت: ما اصل تحريم در خصوص كشورها را درست نميدانيم و آن را ابزاري اقتصادي و ناهمگون ميدانيم و طبيعي است كه آمريكا براي پيشبرد اهدافش به هر روشي دست بزند.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در ارتباط با انتشار خبري مبني بر حضور 14 ايراني در زندانهاي عراق گفت: در اين خصوص قرار است اطلاعات دقيق را بگيريم و ببينيم آيا واقعا اين افراد ايرانياند يا خير؟ ولي فعلا دولت عراق در اين رابطه اطلاع دقيقي نداده است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي در ارتباط با مساله ويزاي هفت روزه براي بازرگانان و تجار گفت: هيات دولت در اين رابطه مصوبهاي داشت كه بر اساس آن وزارت امور خارجه دفاترش در فرودگاهها از جمله فرودگاه مهر آباد و امام خميني (ره) را مجهز نموده و به زودي بر موقعيتي خواهند بود كه بتوانند رواديد هفت روزه را صادر نمايند.
آصفي در اين رابطه ادامه داد: تقريبا اين قانون غريب به اتفاق كشورها را شامل ميشود و به جهانگردان كمك ميكند تا ضمن بهرهمندي از ويزاي 7 روزهشان از اماكن بسياري نيز ديدن نمايند.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان درباره زمان محاكمه دستگير شدگان گروه تروريستي القاعده در كشورمان گفت: هرگاه پروندهي اين افراد آماده و تكميل شود محاكمه خواهند شد و به دادگاه خواهند رفت.
وي همچنين ادعاي اخير امارات را عملي نسنجيده و نپخته دانست و تاكيد كرد: بهتر است امارات چنين روشهاي شكست خوردهاي را به كار نگيرد.
آصفي در پاسخ به سوالي در خصوص برگههاي صدور رواديد از جانب سفارت انگليس در تهران و درج اين سوال كه آيا تاكنون جزو گروههاي تروريستي بودهايد يا خير؟ اظهار داشت: اين اقدام پيش از آنكه توهين به ملت ايران باشد، نپختگي و سادگي انگليسيها را ميرساند.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان افزود: اگر چنين سوالي وجود داشته باشد سوالي بيربط است؛ چرا كه موضوعيت ندارد و از سويي هر كس هم عضو چنين گروهي بوده باشد اين مساله را آنجا انكار خواهد كرد.
وي در پايان درباره اخباري مبني بر حضور دايمي پايگاههاي آمريكايي در افغانستان گفت: ما در اين خصوص اخيرا طي سف مدير كل وزارت خارجه به افغانستان با مقامهاي افغان صحبت كردهايم و تاكيد داريم كه وجود پايگاههاي خارجي در منطقه موجب ثبات نميشود و اين پايگاهها به هيچ وجه امنيت را در منطقه به وجود نميآورند.
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