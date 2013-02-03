عملیات اجرایی ساخت مدرسه برکت بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ظهر یکشنبه دراین مراسم اظهارکرد: این مدرسه با مشارکت بنیاد برکت و نوسازی مدارس استان با 709 متر مربع فضای آموزشی ساخته می شود.

محمد رضا بیکی افزود: 700 میلیون تومان اعتبار برای این پروژه پیش بینی شده که در زمینی به مساحت دو هزار و 910 متر مربع ساخته خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح سالن چند منظوره مدرسه راهنمایی فرزانگان بیرجند خبر داد و بیان داشت: این سالن با 155 متر مربع زیربنا و 59 میلیون تومان اعتبار امروز با حضور فرماندار و دیگر مسولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در ادامه به اجرای طرح نوسازی مدارس از سال 83 در استان اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه یک هزار و 353 کلاس درس نامقاوم و تخریبی شناسایی شده است.

بیکی ادامه داد: تا مهرماه سال جاری 735 کلاس درس در قالب یک هزار و 14 مدرسه تخریب و بازسازی شده است.