ابراز رضايت البرادعي از همكاري سوريه با آژانس بين المللي انرژي اتمي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري قطر، البرادعي درديدار با فيصل مقداد نماينده دايم سوريه در سازمان ملل متحد و رئيس هيات سوري در كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي درنيويورك بر اهميت اين همكاري در چارچوب توافقات منعقد شده ميان سوريه و آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد.



طرفين همچنين درباره اهميت اين كنفرانس و ضرورت بذل حداكثر تلاش براي موفقيت آن با هدف اجراي اهداف معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي در زمينه هاي مختلف بويژه در زمينه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي به بحث و تبادل نظر پرداختند.



گفتني است ازمسائلي كه در كنفرانس بازنگري پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي مورد بررسي قرار گرفت طرح پيشنهادي محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي بود كه در اين طرح ضرب الاجلي پنج ساله براي ساخت تاسيسات جديد غني سازي اورانيم و بازفرآوري پلوتونيم تعيين شده تا كشورها در چهارچوب نظارت بين المللي دست به فعاليت هسته اي بزنند .



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