تحریم کنندگان بیشتر از ایران دچار زیان شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری ظهر یکشنبه در جمع مردم بستان آباد اظهار داشت:در طول دوران 34 ساله پس از پیروزی انقلاب، ملت ایران بارها توسط دشمنان نظام مورد حمله های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته اند اما با وجود رهبری مدبر و همچنین وحدت مردم هیچکدام از این توطئه ها با موفقیت روبرو نشده اند.

وی ادامه داد: تحریم های اخیر نیز آخرین امید دشمنان برای تسلیم مردم ایران را نابود کرده اما مردم ایرانی با صبر وشکیبایی خود ثابت خواهند کرد که این حربه دشمن نیز موفق نخواهد شد.

نوری در خصوص زیان رسیدن به خود شرکت های غربی با وجود این تحریم ها گفت: اولین کسی که از این تحریم ها زیان دیده خود شرکت های غربی هستند زیرا ایران با داشتن پتانسیل های اقتصادی مانند نفت به نسبت خسارت کمتری از این تحریم ها دیده است.

وی ادامه داد: غربیان باید این را بدانند که نه تنها مردم ایران که تمام مسلمانان جهان از آمریکا هیچ ترسی نداشته و در برابر تمام توطئه های آنان مقاومت خواهند کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه گفت: با وجود همکاری مجلس و دولت و هم اندیشی بین این دو نهاد امیدواریم مشکلات اقتصادی در مدت زمان کمی حل و فصل شده و نگرانی مردم در این زمینه از بین برود.

وی ادامه داد: برای حل مشکلات جامعه باید تمام دسته بندی های سیاسی از بین رفته وتمام هدف مسئولان رفع مشکلات مردم باشد.