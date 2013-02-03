سه فیلم بر پرده سه سینما در دومین روز جشنواره فجر اصفهان

علی تمنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داستان فیلم بزرگمرد کوچک که نخستین ساخته بلند سینمایی صادق دقیقی به شمار میآید، به اوایل جنگ و حمله عراق به خرمشهر بازمیگردد که بهنام محمدی نوجوان خرمشهری به انگیزه دفاع از آب و خاک و ناموس، رشادتهای بسیاری را بروز میدهد.
وی تاکید کرد: بهنام در ابتدا به دست نیروهای عراقی میافتد و مورد ضرب و شتم قرار میگیرد اما اعتماد عراقیها را جلب کرده و مواد غذایی، مهمات و گرای دشمن را به نیروهای ایرانی میرساند.
معاون سینمایی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ادامه داد: این نوجوان در ابتدا به دست نیروهای عراقی میافتد و مورد ضرب و شتم قرار میگیرد اما اعتماد عراقیها را جلب کرده و مواد غذایی، مهمات و گرای دشمن را به نیروهای ایرانی میرساند.
وی درباره فیلم «اشیا از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترند» نیز گفت: داستان این فیلم به کارگردانی نرگس آبیار که در بخش نگاه نو جشنواره حضور دارد درباره لیلا زن جوان بارداری است که کودکی دهماهه دارد و دو پیرزن به وی کمک میکنند و اتفاقاتی میافتد.
تمنایی بیان داشت: فیلم «او خوب سنگ میزند» به کارگردانی سیدهادی محقق نیز داستان پسر یتیمی به نام بردو است که پدرش را از دست داده و مادرش نیز به بیماری آسم مبتلاست که وی برای مداوای مادر و تغییر محل سکونت اقدام به وصول مبلغی میکند و در ادامه اتفاقاتی میافتد.
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