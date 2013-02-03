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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۴۵

به مناسبت دهه فجر/

مجتمع فرهنگی و هنری کمیته امداد در گچساران افتتاح شد

مجتمع فرهنگی و هنری کمیته امداد در گچساران افتتاح شد

گچساران - خبرگزاری مهر: مجتمع فرهنگی و هنری کمیته امداد امام خمینی (ره) گچساران همزمان با ایام الله گرامیداشت دهه فجر با ظرفیت بالغ بر60 نفر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گچساران ظهر یکشنبه در آئین افتتاح این مجتمع گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت سه هزار و 400 متر مربع و با زیربنای 913 متر مربع ساخته شده که دارای 863 متر مربع فضای خوابگاهی است.

امرالله فروزنده افزود: این مجتمع دارای 12 اتاق، دو خوابگاه بزرگ، آشپزخانه، سرویس‌های بهداشتی و حمام است.

وی تصریح کرد: خوابگاه شبانه‌روزی فرهنگی و هنری کمیته امداد دارای دو طبقه بوده و ظرفیتی افزون بر 60 نفر دارد.

فروزنده بیان داشت: برای ساخت مجتمع شبانه‌روزی کمیته امداد گچساران افزون بر چهار میلیارد و 930 میلیون ریال هزینه شده است.

فروزنده افزود: یک‌میلیارد و 630 میلیون ریال از این اعتبار از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور و افزون بر سه میلیارد و 300 میلیون ریال نیز از محل درآمدهای کمیته امداد تأمین شده است.

فروزنده بیان کرد: این مجتمع فرهنگی تربیتی به منظور حمایت از دانش‌آموزان مستعد زیر پوشش کمیته امداد و در راستای کمک به رشد فکری و تقویت استعدادها و ارتقای علمی آنان راه‌اندازی شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) گچساران از رایگان بودن همه امکانات و تجهیزات این مجتمع از جمله پذیرایی، سرویس و خدمات‌دهی در بخش‌های مختلف برای دانش‌آموزان و دانشجویان زیر پوشش خبر داد و عنوان کرد: دانش‌آموزان روستایی در اولویت استفاده از این مجتمع قرار دارند.

کد مطلب 1807695

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