مجتمع فرهنگی و هنری کمیته امداد در گچساران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گچساران ظهر یکشنبه در آئین افتتاح این مجتمع گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت سه هزار و 400 متر مربع و با زیربنای 913 متر مربع ساخته شده که دارای 863 متر مربع فضای خوابگاهی است.

امرالله فروزنده افزود: این مجتمع دارای 12 اتاق، دو خوابگاه بزرگ، آشپزخانه، سرویس‌های بهداشتی و حمام است.

وی تصریح کرد: خوابگاه شبانه‌روزی فرهنگی و هنری کمیته امداد دارای دو طبقه بوده و ظرفیتی افزون بر 60 نفر دارد.

فروزنده بیان داشت: برای ساخت مجتمع شبانه‌روزی کمیته امداد گچساران افزون بر چهار میلیارد و 930 میلیون ریال هزینه شده است.

فروزنده افزود: یک‌میلیارد و 630 میلیون ریال از این اعتبار از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور و افزون بر سه میلیارد و 300 میلیون ریال نیز از محل درآمدهای کمیته امداد تأمین شده است.

فروزنده بیان کرد: این مجتمع فرهنگی تربیتی به منظور حمایت از دانش‌آموزان مستعد زیر پوشش کمیته امداد و در راستای کمک به رشد فکری و تقویت استعدادها و ارتقای علمی آنان راه‌اندازی شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) گچساران از رایگان بودن همه امکانات و تجهیزات این مجتمع از جمله پذیرایی، سرویس و خدمات‌دهی در بخش‌های مختلف برای دانش‌آموزان و دانشجویان زیر پوشش خبر داد و عنوان کرد: دانش‌آموزان روستایی در اولویت استفاده از این مجتمع قرار دارند.