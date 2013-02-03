بالاخره بغض هفت ساله رئیس جمهور ترکید/ می گویم، می گویم ها به نتیجه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان صحبت های رئیس مجلس شورای اسلامی در جواب رئیس جمهور هادی حسینی نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه ای به اظهارات رئیس جمهور گفت: تشکر می کنیم از رئیس جمهور که امروز این بغض 7 ساله را شکست و در این مدت که دائما می گفتند می‌گویم می گویم و معرفی می کنم بالاخره معلوم شد که چه می خواهد بگوید.

حسینی ضمن تشکر از صبر مقام عظمی ولایت ادامه داد: نمایندگان باید امروز علاقه شان را به خط ولایت نشان دهند که این جز صبر و بردباری چیز دیگری نیست.

وی همچنین با قدردانی از صبر لاریجانی افزود: از نمایندان درخواست می کنم از اخطار و تذکر صرف نظر کنند.