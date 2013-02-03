پدبالگرد جمعیت هلال احمر قاین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار قائنات ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پدبالگرد جمعیت هلال احمر این شهرستان با اشاره به اینکه دهه فجر فرصت خوبی برای به تصویرکشیدن خدمات نظام است، اظهار کرد: حفظ آرمان‌های امام خمینی(ره)، پشتیبانی، بصیرت و زمان شناسی مردم از نظام سبب هراس دشمن و خنثی شدن توطئه های آنان شده است.

حسین شرافتی راد با بیان اینکه امام خمینی(ره) بر وحدت میان یکدیگر بسیار تاکید می کردند، گفت: وحدت و انسجام میان مردم و دولت تمامی توطئه های دشمنان را نقش برآب می کند.

وی به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: امروزه تمامی پیشرفت ها و پیروزی ها را باید مدیون خون ماندار قائناتشهدا و رشادت های رزمندگان انقلاب اسلامی دانست.

شرافتی راد با ابراز خوشنودی از افتتاح پروژه پد بالگرد جمعیت هلال احمر این شهرستان، تصریح کرد: این موفقیت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ماحصل خون شهدای گرانقدر اسلام و انقلاب است که باید مسئولان توجه ویژه داشته باشند.

وی به امدادرسانی امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر در تمامی صحنه ها اشاره کرد و افزود: خدمات امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی حوادث ها و به ویژه در زلزله اخیر خدمت رسانی این نهاد بی نظیر بود.

رئیس جمعیت هلال احمر قائنات نیز با اشاره به اینکه مساحت پدبالگرد 400 متر مربع است، گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 350 میلیون ریال با پیگیری های متعدد مسئولان امر ساخته شده است.

حمزه اسعدزاده ادامه داد: امید است با افتتاح این پروژه بتوانیم گام مهمی در راستای رفع کمبود ها در بحث امدادرسانی به مردم این منطقه برداریم.

وی همچنین از افتتاح سوله امدادی پایگاه نیمبلوک در دهه مبارک فجر خبر داد.