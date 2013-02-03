فریاد «رئیس انقلابی حمایتت می کنیم» در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از آنکه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس پس از اظهارات محمود احمدی نژاد پاسخ به سخنان وی داد و مورد تقدیر نمایندگان قرار گرفت.

لاریجانی در جلسه نوبت عصر مجلس از جایگاه خود بعنوان رئیس مجلس و از جایگاه مجلس دفاع کرد.وی بطور مشروح و صریح پاسخ ادعاهای رئیس جمهور را داد و نمایندگان با گفتن احسنت احسنت از اعلام موضع وی تقدیر کردند.

پس از آنکه رئیس مجلس زنگ پایان مجلس را به صدا درآورد، هنگام شمارش آرا جمع زیادی از نمایندگان به جایگاه هیات رئیسه مجلس رفتند و لاریجانی را در آغوش کشیده و با وی روبوسی کردند.

پس از به صدا درآمدن زنگ پایان جلسه چند تن از نمایندگان که در صحن پارلمان و جایگاه هیات رئیسه مجلس بودند، شعار می دادند:«رئیس انقلابی حمایتت می کنیم.»

تعداد نمایندگانی که قصد داشتند از لاریجانی بخاطر اعلام موضعش و دفاعیاتش از مجلس قدردانی کنند و با وی روبوسی داشته باشند به اندازه‌ای بود که به لاریجانی اجازه خروج از صحن داده نمی شد.