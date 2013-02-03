گلستان قطب قرآنی شود/ لزوم هدفگذاری راهبردی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید محمدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع فعالان قرآنی گلستان افزود: اگر بخواهیم به این هدف مهم دست یابیم باید در سایه معنوی قرآن کریم دقت و برنامه ریزی لازم و تعامل جدی داشته باشیم و هدفگذاری راهبردی صورت یگرد.

وی اظهار داشت: راهبرد اساسی ما تحقق جامعه قرآنی، تربیت از نظر انسانی، اجتماعی و تحقق آموزه های قرآنی است، یعنی حضور قرآن در ساحت عمل و اجرا در لایه های مختلف جامعه است.

وی عنوان کرد: ما دنبال نقطه کلیدی و حساس برنامه برای توسعه فرهنگ قرآنی هستیم و باید تلاش کرد تا کسب معرفت قرآنی بالا رود.

محمدی بیان داشت: یکی از لازمه ها، توسعه فرهنگ قرآنی، ایمان قرانی و عمل به قرآن است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: فرهنگ قرآنی مانند درختی است که میوه آن عمل به قرآن است و تبدیل شدن گلستان به مجموعه قرآنی نیازمند توسعه فعالیتهای قرآنی است.

وی یادآورشد: در راستای حفظ و انتقال قرآن به جامعه باید کاری کرد تا گلستان استان فعال قرآنی شود.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآورشد: استان نمونه گلستان باید قطب قرآن مطرح شود و استعداد در استان عالی است.

وی تصریح کرد: بزودی مرکز پاسخگویی به سئوالات سیاسی و اجتماعی در استان راه اندازی می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز با تاکید بر اینکه باید در ترویج فرهنگ قرآنی سهیم شویم، عنوان کرد: گلستان با توجه به قابلیتهایی که دارد باید گوی سبقت در این بخش را برباید.

غلامرضا منتظری با تاکید بر بسترسازی برای توسعه فرهنگ قرآنی افزود: باید از شرایط موجود بهره لازم را بگیریم.

حبیب الله قدمی مدیر موسسه قران و عترت گلستان از مشکل موسسات قرآنی را تامین ساختمان و اجاره آن بیان کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کمکهای خوبی از فعالیتهای قرآنی صورت می گیرد که در گذشته اینگونه نبوده است.