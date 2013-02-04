انقلاب ما ریشه تحولات خاورمیانه و منطقه در بیداری اسلامی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موسوی در حاشیه حضور در حرم مطهر حضرت امام(ره) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حرکت به سوی بارگاه امام راحل و تجدید میثاق با این شخصیت برجسته، با قوت و انگیزه بیشتری به شهرستان بازخواهیم گشت.

وی افزود: با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، جانشین امام خمینی(ره)، سعی برآن داریم تا در راستای خدمت گذاری به نظام و مردم گام برداریم.

موسوی عنوان کرد: هرروز از ایام مبارک دهه فجر، روز تجدید پیمان با امام(ره) و شهدای انقلاب است.

این مسئول ادامه داد: نقش امام(ره) در احیای اسلام ناب محمدی در ایران و جهان اسلام در جای جای انقلاب ما به چشم می خورد.

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: بنیانگذار انقلاب اسلامی با این حرکت ریشه ای، تحولی چشمگیر در بیداری اسلامی در خاورمیانه و منطقه داشته است و بازخورد آن در کشور های مسلمان جهان دیده می شود.

این مسئول اضافه کرد: اعتمادی که میان مردم و حضرت امام(ره) به وجود آمد موجب شد تا مردم ما در هر لحظه ای یاد آن مرد افلاکی را در ذهن داشته باشند.