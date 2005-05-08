اگر از سخنان رمضان زاده بوي تخلف به مشام برسد، با او برخورد مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" موسوي لاري روز يكشنبه در نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" در خصوص رفتارهاي انتخاباتي عبدالله رمضان زاده افزود: براي وزارت كشور به عنوان متولي انتخابات فرقي نمي كند كسي كه از قانون انتخابات تخلف مي كند عضو چه نهادي باشد.

وي تاكيد كرد: هر كس از مسير قانون تخطي كند، چه از مجموعه دولت و چه عضو شوراي نگهبان باشد، بايد با او شفاف، قاطعانه و قانونمند برخورد شود.

هفته گذشته سخنگوي دولت مطلبي را درباره تغيير رفتار برخي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مطرح كرد كه اين سخنانش با واكنش يكي از نامزدهاي اصولگرا مواجه شد.

وزير كشور گفت: وزارت كشور تعصبي روي افراد ندارد و تشخيص اينكه مورد مذكور و موارد مشابه تخلف محسوب مي شود يا خير، با كميته حقوقي ستاد انتخابات كشور است.

موسوي لاري ادامه داد: چنانچه اين كميته سخنان سخنگوي دولت را بررسي و اعلام كند بوي تخلف از آن به مشام مي رسد، مساله را پيگيري خواهيم كرد.

وزير كشور در عين حال خاطر نشان كرد كه آنچه رمضان زاده گفته است، مربوط به تاثير فرايند اصلاحات بر افرادي است كه در رفتارهاي خود تجديد نظر كرده اند.

به اعتقاد موسوي لاري مخاطب سخنان رمضان زاده كه اشاره به نام فردي خاص نكرده بود، مشخص نبوده و بسته به برداشت عمومي است.