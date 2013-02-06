به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره شعر فجر عصر روز سهشنبه در جزیره خارک افتتاح شد. برنامههای آئین گشایش این رویداد بینالمللی با حاشیههایی نیز همراه بود.
* وزیر ارشاد و جمعی از شاعران پیشکسوت مانند حمید سبزواری، عباسعلی براتیپور، محمدعلی بهمنی، پرویز بیگی حبیبآبادی و نیز تیم خبری اعزامی برای پوشش این جشنواره، غالب مسافران تنها پرواز هوایی دیروز تهران - خارک را تشکیل میدادند که ساعت 15:40 دقیقه فرودگاه مهرآباد را به مقصد خارک ترک کرد.
* مهمانان جشنواره شعر فجر در بدو ورود به جزیره خارک، در فرودگاه مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولان استان بوشهر و شهرستان خارک قرار گرفتند. در این آئین تعدادی از دانشآموزان خردسال جزیره خارک، با قرائت سرودهای برخی انقلابی، به مهمانان این جشنواره خوشامد گفتند.
* وزیر ارشاد و شاعران مهمان جشنواره شعر فجر در بدو ورود به خارک بر سر آرامگاه شهدای گمنام این جزیره حضور یافتند و با قرائت فاتحه و نثار شاخههای گل، به مقام شامخ آنها ادای احترام کردند.
* به دلیل فشردگی برنامه، میزبانان جشنواره شعر فجر سریعاً با تعدادی اتوبوس مهمانان خود را به محل برگزاری آئین افتتاحیه این جشنواره بردند غافل از آنکه حمید سبزواری در سواحل خارک در حلقه برخی علاقهمندان اشعارش گیر افتاد و همراه با چند خبرنگار، از اتوبوسها جا ماند.
* البته این شاعر پیشکسوت انقلاب و دیگر جاماندگان جشنواره شعر فجر بعداً با یک ون به سینما صدف منتقل شدند و دقایقی قبل از شروع رسمی جشنواره بینالمللی شعر فجر، به جمع قبلی که به پیشواز این جشنواره رفته بودند، ملحق شدند.
* در آغاز این مراسم یک اخلال فنی کوچک در پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران رخ داد که بلافاصله برطرف شد. هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر همچنین با قرائت آیات سوره «فجر» آغاز شد.
* برنامههای شعرخوانی این جشنواره بینالمللی هم با شعرخوانی مصطفی محدثی خراسانی شروع شد و بعد از او هم تقریباً یکی در میان شاعران بومی (بوشهری و خارکی) و غیربومی شعرخوانی کردند.
* جالبترین قسمت شعرخوانیها حداقل برای حاضران که از دست زدنهای ممتد آنها میشد فهمید، شعرخوانی معصومه خدادادی شاعر دشتستانی بود. او پس از قرائت یک قطعه شعر سپید، به درخواست و درواقع اصرار بخشدار خارک از وی برای خواندن یک شعر طنز آن هم با لهجه دشتستانی، اشاره کرد.
* این شاعر خطه جنوب سپس شعرش را قرائت کرد؛ مضمون کلی شعر این بانوی شاعر، حکایتهای یک مرد سه زنه بود که با توجه به فضای بومی آن و اتفاقاتی که در شعر رخ میداد، خنده و تشویق مکرر حضار - البته بیشتر بومیان خارک - را در پی داشت.
* آخرین فرصت شعرخوانی در اختیار محمدعلی بهمنی غزلسرای پیشکسوت قرار گرفت. او که رئیس شورای علمی جشنواره شعر فجر هم هست و به نوعی از مسئولان آن به شمار میرود، در میانه سخنانش از اینکه در افتتاحیه جشنواره شعر فجر که در خطه جنوب برگزار میشود، یادی از شاعران مطرح این منطقه نشد، ابراز شگفتی کرد.
* وی با بیان اینکه «جنوب و خاصه استان بوشهر، وام زیادی بر گردن ما دارد و شگفت که در این جشنواره نامی از شاعران این خطه نیامد» از زندهیاد منوچهر آتشی یاد کرد که این حرکت او با استقبال حاضران رو به رو شد.
* بهمنی همچنین شعر ایران و حتی بخشی از شعر جهان را - در جاهایی که شعر آتشی را به زبانهای دیگر ترجمه کردهاند و تاثیر گذاشته - مدیون این شاعر فقید دشتستانی دانست و ضمن یادآوری دیداری با او در هرمزگان که با صدای گرفته آتشی مواجه شده، شعری را که برای این صدای گرفته سروده بود، قرائت کرد.
* پس از خاتمه آئین افتتاحیه هفتمین جشنواره بینالمللی شعر فجر، مهمانان این برنامه که تنها حظشان از خارک، رویت بخشی از سواحل آن از پشت شیشههای اتوبوس بود، فیالفور از محل برپایی مراسم، عازم فرودگاه و با همان هواپیمای قبلی، نیمهشب به تهران منتقل شدند.
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