اگر انقلاب نبود، سرنوشتی بدتر از فلسطین داشتیم

حجت الاسلام ابوالقاسم میراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت ما توجه کامل دارد که اگر انقلاب رخ نداده بود، سرنوشتی بدتر از سرنوشت فلسطین داشتیم.

وی افزود: اگر اسرائیل بر فلسطین چنگ انداخته است، در آن دوران بهائیت نیز بر ملت ایران و بر مردم مسلمان ما ظلم می کرد.

این مسئول عنوان کرد: بدون شک اگر امام خمینی(ره) نبودند، انقلاب رخ نمیداد.

میراحمدی عنوان کرد: همان طور که عزت جامعه شیعه به عاشوراست، در حال حاضر نیز عزت ایران و جهان اسلام به امام(ره) و انقلاب اسلامی وابسته است.

وی گفت: برای تفهیم تاثیر انقلاب و خدمات امام به ملت ایران و اسلام ، ضروری است تا بار دیگر با امام و خون شهدا میثاق بندیم.