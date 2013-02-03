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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۵۳

حجت الاسلام میراحمدی:

اگر انقلاب نبود، سرنوشتی بدتر از فلسطین داشتیم

اگر انقلاب نبود، سرنوشتی بدتر از فلسطین داشتیم

قدس - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان قدس گفت: اگر انقلاب اسلامی ایران رخ نمی داد، سرنوشت کنونی ایران بدتر از فلسطین بود.

حجت الاسلام ابوالقاسم میراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت ما توجه کامل دارد که اگر انقلاب رخ نداده بود، سرنوشتی بدتر از سرنوشت فلسطین داشتیم.

وی افزود: اگر اسرائیل بر فلسطین چنگ انداخته است، در آن دوران بهائیت نیز بر ملت ایران و بر مردم مسلمان ما ظلم می کرد.

این مسئول عنوان کرد: بدون شک اگر امام خمینی(ره) نبودند، انقلاب رخ نمیداد.

میراحمدی عنوان کرد: همان طور که عزت جامعه شیعه به عاشوراست، در حال حاضر نیز عزت ایران و جهان اسلام به امام(ره) و انقلاب اسلامی وابسته است.

وی گفت: برای تفهیم تاثیر انقلاب و خدمات امام به ملت ایران و اسلام ، ضروری است تا بار دیگر با امام و خون شهدا میثاق بندیم.

کد مطلب 1807717

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