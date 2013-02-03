به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این بازدید کرم رضا پیریایی، استاندار قم به همراه سایر مسئولان استانی وشهری با حضور در گلزار شهدای این شهر با آرمان شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.



افتتاح سالن ورزشی دبیرستان پسرانه سید جواد جدا در منطقه یک



در ادامه بازدید مسئولان قم ازمناطق این شهر، سالن ورزشی دبیرستان پسرانه سید جواد جدا واقع در منطقه یک توسط استاندار قم افتتاح شد.



این سالن ورزشی دارای 670 متر زیربنا است و با اعتباری بالغ بر 240 میلیون تومان در مدت هفت ماه ساخته شد.



در ادامه این مراسم مسئولان استان قم با حضور برنامه های صبحگاهی دانش آموزان از کلاس های این دبیرستان نیز بازدید کردند.



دبیرستان پسرانه حاج سید جواد جدا در سال 1369 در منطقه یک شهر قم تاسیس شده است.



بازدید از پروژه بلوار پیامبر اعظم (ص)



مسئولان شهری و استانی قم در ادامه برنامه بازدید از پروژه های عمرانی ، از پروژه حرم تا حرم یا بلوار پیامبر اعظم (ص) نیز دیدن کردند.



محمد دلبری، شهردار قم پیرامون این پروژه اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین مشکل موجود بر سر راه این طرح عظیم عمرانی مسائل مربوط به ریل آهنی است که وجود دارد.



در ادامه کرم رضا پیریایی با تاکید بر تسریع در اتمام این پروژه گفت: مسائل مربوط به راه آهن که معضلی برای احداث این پروژه است باید هر چه زودتر مرتفع شود و از بانک ملی نیز تقاضا داریم تا مهلت بانکی اوراق مشارکت این پروژه را تمدید کند.



کاشانی، مسئول روابط عمومی سازمان توسعه و عمران شهرداری قم در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در سال 1388 اوراق مشارکت به مبلغ چهار میلیارد ریال به فروش رسید که با فروش این اوراق استارت این کار زده شد و هم اکنون مبلغ حاصل از این اوراق، تسهیلات بانکی و بودجه در نظر گرفته از سوی شهرداری قم اعتبار پیشبرد این پروژه را تامین می کنند.



طول بلوار پیامبر اعظم(ص) هفت کیلومتر و عرض آن نیز 200 متر است و تا کنون این پروژه 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



به گفته کاشانی بلوار پیامبر اعظم(ص) جهت رفاه حال زائرین شهر قم، در ایام نیمه شعبان سال جاری به طور موقت استفاده شد و در 6 ماهه اول سال 92 مسیر سواره و تندرو این بلوار به بهره برداری می‌رسد.



مرکز اورژانس 115 و بیمارستان صحرایی منطقه جمکران افتتاح شد



استاندار قم در ادامه بازید از پروژه‌های عمرانی مناطق قم، با حضور در منطقه پنج مرکز اورژانس 115 و بیمارستان صحرایی منطقه جمکران با عنوان "عاشقان ولایت" را افتتاح کرد.



سید شمس الدین حجازی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در این باره اظهار داشت: این دو پروژه حاصل زحمات دوستان در وزارت مسکن، وزارت اورژانس کشور و سازمان شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط است.



بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت و مرکزاورژانس منطقه جمکران دارای 2 هزار و 200 متر زمین و 821 متر زیربنا و با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان طی مدت هفت ماه ساخته شده است.



این بیمارستان دارای ظرفیت 50 تخت وشامل 11 کانکس و 11 چادر امدادی بزرگ است و بخش‌های تخصصی مانند آزمایشگاه، سی تی استکن، سی سی یو و آی سی یو برای این بیمارستان در نظر گرفته شده است.



بازدید از پروژه ادامه بلوار شهید روحانی و چهل اختران



پروژه بازگشایی ادامه بلوار شهید روحانی دارای 63 هزار متر مربع است که تا کنون 38 هزار متر مربع آن به تملک درآمده است.



استاندار قم در بازدید از این پروژه بر تسریع روند کار برای اتمام این طرح تاکید کرد.



همچنین مسئولان استانی قم با حضور در بقعه امامزاده موسی مبرقع(ع) و زیارت مرقد فرزند امام جواد(ع) در منطقه آذر، از پروژه چهل اختران نیز دیدن کردند.



پیریایی در بازدید از موسسه تبیان: هیچ جایی را به خوبی قم ندیده ام



استاندار و مسئولان استان قم ضمن حضور در مسجد محمودیه، از کتابخانه این مسجد و فعالیت‌های موسسه فرهنگی، قرآنی و ورزشی تبیان بازدید کردند.



مهدی جمالان مدیر موسسه تبیان در این بازدید گفت: این موسسه به همت جمعی از طلاب، دانشجویان و دانش آموزان ایجاد شد و هم اکنون قریب به 200 دانش آموز در این مرکز مشغول فعالیت هستند.



وی با بیان اینکه انجام اردوهای جهادی از برنامه‌های اصلی این مرکز است، گفت: از دیگر برنامه‌های دائمی ما در طول سال می‌توان به طرح تابستانی، طرح رمضانی، طرح معرفت سالانه و برنامه های ایام نوروز اشاره کرد.



استاندار قم در ادامه این بازدید تاکید کرد: اینگونه فعالیت‌ها در واقع به نوعی به جا آوردن شکر نعمت‌های الهی است و این کارهای جهادی یادآور ایام انقلاب و دفاع مقدس است.



پیریایی با بیان اینکه فعالیت‌هایی اینچنین باید در سایر بخش‌ها نیز تقویت شود، افزود: من در طول مدت 32 سال خدمت خود جایی را مانند استان قم ندیده‌ام که چنین فضای راحت، صمیمی و پرگشایشی داشته باشد.



در ادامه مسئولان استانی وشهری قم از بقعه " اباصلت" منطقه آذر که قدمت آن متعلق به دوران صفوی است دیدن کردند.



گفتنی است این بازدیدها تا شامگاه یکشنبه ادامه دارد.

