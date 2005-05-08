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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۱۶

با حضور رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس:

مسائل هسته اي ايران در دانشگاه تهران بررسي مي شود

مسائل هسته اي ايران در دانشگاه تهران بررسي مي شود

همايش يك روزه بررسي مسائل هسته اي ايران فردا (19 ارديبهشت ماه) در تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، اين همايش با حضور دكتر جواد وعيدي كارشناس مسايل هسته اي ايران، دكتر علاالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و ابومحمد عسگرخاني استاد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در اين همايش آخرين وضعيت پرونده هسته اي ايران و نقش مجلس در آن، جايگاه توانمندي هسته اي در دكترين (نظريه) امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي تحت اجبار، بررسي مي شود. 

گفتني است اين همايش به همت بسيج دانشجويي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از ساعت 10 الي 17 نوزدهم ارديبهشت ماه برگزار مي شود.

کد مطلب 180773

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