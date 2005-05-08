مسائل هسته اي ايران در دانشگاه تهران بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، اين همايش با حضور دكتر جواد وعيدي كارشناس مسايل هسته اي ايران، دكتر علاالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و ابومحمد عسگرخاني استاد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در اين همايش آخرين وضعيت پرونده هسته اي ايران و نقش مجلس در آن، جايگاه توانمندي هسته اي در دكترين (نظريه) امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي تحت اجبار، بررسي مي شود.

گفتني است اين همايش به همت بسيج دانشجويي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از ساعت 10 الي 17 نوزدهم ارديبهشت ماه برگزار مي شود.