دشمن با فشار اقتصادی قصد جدایی مردم و حاکمیت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی ‏فرزاد که ظهر یکشنبه در جمع نمازگزاران مسجدالرضا(ع) گیلاوند به مناسبت دهه مبارک فجر حضور داشت، افزود: در دهه فجر باید به بازنگری سالهای قبل از پیروزی انقلاب بپردازیم و به یاد بیاوریم در این کشور چه روزهای سختی را پشت سر گذاشته‏ ایم و تکرار خاطرات انقلاب سبب می‏ شود تا مواهب الهی که با انقلاب اسلامی به ما ارزانی شد را فراموش نکنیم.

اقدامات حکومت پهلوی از ابتدا ضداسلامی و ضدفرهنگی بود

فرماندار شهرستان دماوند بیان داشت: اقدامات حکومت پهلوی از ابتدا ضداسلامی و ضدفرهنگی بود و از قانون کشف حجاب پهلوی اول تا اقداماتی که بعد از کودتای 28 مرداد شکل گرفت همه در راستای منافع غرب بود و رویکرد ضددینی داشت و اوج اقدامات ضدفرهنگی حکومت طاغوت را در سالهای دهه 50 بود.

وی ادامه داد: در این سالها قیمت نفت رشد خیره‏ کننده ‏ای داشت و این ثروت که باید در راستای رشد و توسعه کشور هزینه می ‏شد، صرف برنامه‏ ها و اقدامات ضددینی و ضدفرهنگی و ترویج فرهنگ غربی شد.

قاسمی فرزاد تصریح کرد: رژیم ستمشاهی با ثروت به دست آمده به جای آنکه برای ایجاد زیرساختهای لازم و زیربنایی کشور هزینه کند به تجهیز ارتش پرداخت تا صرفاً به حفظ تاج و تخت و منافع نظام طاغوت و قدرتهای بزرگ بپردازد.

اقدامات ضدفرهنگی خاندان پهلوی سبب ایجاد شکافی بین مردم و حکومت شد

وی اضافه کرد: اقدامات ضدفرهنگی خاندان پهلوی کم کم سبب ایجاد شکافی بین مردم و حکومت شد و مردم فهمیدند که اعتقادات اسلامی آنها با نظام ستمشاهی در تعارض است و مردم پس از چاپ مقاله توهین ‏آمیز در روزنامه اطلاعات که تمام مبانی اعتقادی آنها را زیر سئوال می برد به صحنه آمدند و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام(ره) حاصل شد.

این مسئول یادآور شد: در شرایط حساس کنونی دشمنان از هیچ راهی برای تضعیف حکومت جمهوری اسلامی ایران دریغ نمی کنند و سیاستمداران بزرگ دنیا از انقلاب اسلامی با عنوان انقلاب کبیر یاد می کنند و این به علت ویژگیهای منحصر به فرد آن است.

پیام انقلاب اسلامی ایران فرا ملی بود

وی افزود: انقلاب اسلامی را انقلاب کبیر نامیده اند زیرا پیام آن فرا ملی بوده و نه تنها تحول سیاسی بزرگی در کشور رخ داد، بلکه بر روی کشورهای منطقه و فرا منطقه نیز تأثیر گذاشت.

فرماندار شهرستان دماوند عنوان کرد: از سوی دیگرامام راحل(ره) را امام احیاگر اسلام لقب داده اند، زیرا اسلام را دوباره در این کشور احیا کرد و حیات دوباره پیدا کرد به طوری که پس از 35 سال هنوز تأثیر آن را در دنیا می بینیم.

دهه فجر فرصت خوبی است که نسل پس از انقلاب با دستاوردهای انقلاب آشنا شوند

وی با اشاره به اینکه ایام دهه فجر فرصت خوبی است که نسل پس از انقلاب نیز با دستاوردهای انقلاب آشنا شوند، ادامه داد: عبارت "ایام الله" برای دهه فجر برگرفته از فرهنگ دینی ماست و فرصت خوبی برای انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی به نسل جدید است.

قاسمی فرزاد اظهار داشت: یکی از ویژگیهای دهه فجر امسال این است که دشمن بالاترین حد از فشار را برای تسلیم جمهوری اسلامی ایران وارد کرده و تلاش می کند بین مردم و حاکمیت، فاصله ایجاد کند که مهمترین ابزار آن فشارهای اقتصادی است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه امروز ملت ایران نسبت به حق خود هشیارتر از همیشه هستند و آن را مطالبه می کنند که این را در موضوع انرژی هسته ای نیز نشان دادند و این یعنی حکومت باید متناسب با خواست مردم حرکت کند.